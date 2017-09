Eradication de l’habitat précaire : Relogement des habitants de Saoula et de Sidi M’barek

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué, hier à Alger, que son département ministériel n’a adressé aucune correspondance aux walis les invitant à rechercher des alternatives pour le financement des projets de logement programmés.

Répondant à la presse, en marge des débats autour du Plan d’action du gouvernement, M. Temmar a affirmé que son département a communiqué aux wilayas la situation des programmes de logement en cours de réalisation et des différents programmes de promotion publique et privée approuvés par les wilayas, précisant qu’«il ne s’agit nullement de les exhorter à trouver des formules spéciales pour le financement des projets de logement programmés». Certains médias avaient récemment diffusé un document supposé être une correspondance officielle, que le ministère de l’Habitat a adressée aux walis les exhortant à trouver de nouvelles formules pour le financement des projets de logement. Le ministre avait auparavant indiqué que la conjoncture économique et financière du pays exigeait aujourd’hui de nouvelles dispositions financières auxquelles participent les secteurs public et privé, et les collectivités locales, pour la réalisation des programmes de logement et des équipements de base. Par ailleurs, M. Temmar a réaffirmé que la formule promotionnelle aidée ne sera pas une alternative à la formule location-vente (AADL), précisant qu’il s’agit plutôt d’une «formule supplémentaire qui vient renforcer le logement public, et non d’une alternative aux projets de location-vente». «Tous les projets prévus dans le cadre de la formule location-vente (AADL) seront poursuivis», a ajouté M. Temmar. La relance de la formule du logement promotionnel aidé (LPA) s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle feuille de route élaborée en concertation avec les acteurs du secteur. Plusieurs ateliers de réflexion ont été lancés pour examiner les axes de l’urbanisme et de l’ingéniorat, mettre à niveau les villes, renforcer les capacités de réalisation du logement et promouvoir le partenariat.



Relogement des habitants des bidonvilles de Saoula et de Sidi M’barek



Une opération de relogement est prévue dans la daïra de Bir Mourad-Raïs au profit des habitants de bidonvilles situés sur la route de Saoula et dans le quartier de Sidi M’barek relevant de la commune de Birkhadem, a-t-on appris, lundi, auprès de la daïra. L’opération concernera «en principe» le quartier de Sidi M’Barek qui compte quelque 500 familles vivant dans des habitations précaires et dont les dossiers se trouvent au niveau de la wilaya en vue d’y trancher d’une manière définitive pour arrêter la liste des bénéficiaires, a-t-on précisé de même source. Viendra ensuite, selon la même source, le tour des bidonvilles situés sur la route de Saoula et dont l’étude est en cours au niveau de la daïra de Bir Mourad-Raïs. Toutefois, la même source ne précise pas les délais de cette opération, dont l’annonce relève de la compétence des services de la wilaya d’Alger. Par ailleurs, la même source a indiqué que l’étude des recours introduits par les familles exclues des opérations de relogement qui ont porté sur plusieurs sites anarchiques dans la commune de Gué de Constantine, à l’instar d’Aïn Malha et d’Erramli, est en cours au niveau de la wilaya. À ce titre, les services de la daïra de Bir Mourad-Raïs remettront aux exclus les décisions de rejet des recours introduits. Les abords du siège de la daïra de Bir Mourad- Raïs ont connu, ce matin, un rassemblement de près de 150 citoyens exclus des précédentes opérations de relogement qui ont concerné les quartiers Erramli, Kaznaf, Aïn Malha et Qariat Echouk. Les protestataires ont affirmé à l’APS n’avoir reçu aucune réponse ou justification concernant leur exclusion de l’opération de relogement qui a concerné les sites précités. Plusieurs de ces personnes ont affirmé «avoir été indûment exclues et marginalisées», faisant part de situations sociales difficiles vécues par des familles qui se trouvent sans abri, après la démolition de leur habitation anarchique. Pour rappel, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, avait déclaré auparavant que près de 8.000 familles bénéficieront, après la rentrée sociale 2017-2018, de logements sociaux, dans le cadre de la 23e opération de relogement dans la wilaya d’Alger. L’opération de relogement évoquée par le wali devra concerner les résidants «du reste des bidonvilles», outre «les habitants des caves, des terrasses, des chalets et toute autre bâtisse anarchique défigurant la capitale». Le wali d’Alger a affirmé qu’après élimination du reste des bidonvilles défigurant la capitale, les dossiers «des Algérois» vivant dans des conditions difficiles et souffrant d’«exiguïté», ainsi que ceux qui désirent se marier et fonder une famille, «seront pris en charge».