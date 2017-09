Jijel : Découverte d’une cache d’armements et de munitions

Une cache d’armements et de munitions, contenant notamment une lance-roquettes et une mitrailleuse, a été découverte hier à El Milia, wilaya de Jijel, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, ce jour 18 septembre 2017 à El Milia, wilaya de Jijel/5e RM, une cache d’armements et de munitions contenant : (01) lance-roquettes de type RPG-7 , (01) mitrailleuse FMPK, (01) pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, (01) fusil semi-automatique de type Simonov, (01) fusil de chasse, (04) roquettes pour RPG-7, (600) balles de différents calibres, (02) quintaux de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs, ainsi qu’un micro-portable et une importante quantité de denrées alimentaires», précise la même source.

«Cette opération de qualité, venant s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des unités et des éléments de l’Armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays, sa stabilité et son unité», conclut le MDN. (APS)