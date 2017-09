Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel : l’Algérie honore ses engagements internationaux

De notre envoyé spécial à Hassi Bahbah (Djelfa) Karim Aoudia

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, supervise, au nom du Président Bouteflika, Chef suprême des forces armées, la phase finale de destruction publique du stock restant des mines antipersonnel estimé à 5.970 unités, qui ont été réservées, jusque-là, à des fins d’instruction.

Considérée comme des armes létales, les mines antipersonnel que l’Algérie a héritées de la France coloniale ainsi que celles qui ont été acquises par l’ANP à des fins d’instruction, sont désormais détruites dans leur totalité. C’est là un exploit relevé haut la main par l’Armée nationale populaire (ANP) qui a procédé hier à Hassi Bahbah, dans la wilaya de Djelfa (1er Région militaire), à la destruction du denier stock restant des mines antipersonnel qui était en sa possession. L’opération s’est déroulée sous l’égide du général de corps d’Armée, M. Ahmed Gaïd Salah, vice- ministre de la Défense, Chef d’état-major de l’ANP, qui a tenu à préciser d’entrée dans son allocution que c’est au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qu’il a présidé cette cérémonie marquant « la phase finale de destruction publique du stock restant des mines antipersonnel estimées à 5.970 unités qui ont été réservées, jusque-là, à des fins d’instruction ». Au cours de cette cérémonie rehaussée par la présence de membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité à Alger, des attachés militaires accrédités et résidant en Algérie, des autorités militaires et des représentants de la société civile, aux côtés d’invités étrangers en qualité d’observateurs ainsi que des représentants des médias nationaux, M. Gaïd Salah fera savoir que ladite opération s’inscrit « en exécution des dispositions de la Convention d’Ottawa, portant sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et leur destruction.» Cette convention, a été signée à Oslo le 18 septembre 1997 et ratifiée par l’Algérie le 17 décembre 2000, a également rappelé le chef d’état-major de l’ANP. L’opération d’hier qui s’est déroulée à Djelfa, plus précisément sur le Polygone central de l’Air de la 1re Région militaire, coïncide, de ce fait, avec la commémoration du 20e anniversaire de la signature de ladite Convention d’Ottawa.

En vertu des dispositions de cette même convention, l’Algérie s’est engagée, indique M. Gaïd Salah, à œuvrer sur deux axes majeurs qui sont, précise-t-il, «la destruction de la totalité des mines antipersonnel qu’elle détenait, ainsi que l’assainissement de l’ensemble du territoire national de tout type de mines qui exposent les citoyens au danger.»



Opération de déminage : le haut professionnalisme de l’ANP relevé par M. Gaïd Salah



Le général de Corps d’Armée mettra l’accent en outre dans son allocution sur le fait que «l’Algérie a été à l’avant-garde, en termes de la lutte contre le fléau des mines antipersonnel, et ce, dès le recouvrement de son indépendance et sa souveraineté, à l’issue d’une longue nuit et sombre période passée sous le joug colonial français, qui ne s’était pas limité à infliger au peuple algérien toutes formes d’oppression et de tyrannie.

Il à laissé derrière lui des millions de mines antipersonnel semant la désolation et la mort, fauchant des populations civiles innocentes parmi les enfants, les femmes et les vieillards. »

Ces millions de mines, rappelle encore le général Gaïd Salah, «ont été disséminées le long de nos frontières est et ouest, dans le cadre des tristement célèbres Lignes Challe et Morice». Il fera savoir à ce propos qu’en dépit de la nature complexe des reliefs de certaines régions et nonobstant le déplacement des mines, dû aux facteurs climatiques, notamment l’érosion des terres, la mission de lutte contre ce fléau, confiée aux unités de l’ANP a été achevée le 1er décembre 2016, avec professionnalisme et sans aucun incident, conformément aux standards internationaux de déminage. La même mission a été donc accomplie, comme l’a souligné le chef d’état-major de l’ANP, quatre mois avant l’échéance fixée à l’Algérie dans le cadre de la Convention d’Ottawa. Le général de Corps d’Armée citera en outre dans son allocution quelques séquences du discours du Président de la République qui avait souligné, en date du 24 novembre 2004 et en ce même lieu de Hassi Bahbah « les circonstances particulières, auxquelles l’Algérie a dû faire face dans ce domaine, nous ont contraints à entamer une démarche résolue de déminage et d’assainissement du territoire national, bien avant la signature de la Convention d’Ottawa en 1997».

« La signature et la ratification de cette Convention par l’Algérie, ainsi que l’opération de destruction de son stock de mines antipersonnel constituent un pas de géant sur la voie de l’élimination définitive de cette munition fatale et aveugle », avait indiqué, par la même occasion, M. Bouteflika.

Plus de 7.300 victimes civiles recensées



Le général de Corps d’Armée, M. Ahmed Gaïd Salah, a quant à lui soutenu, hier à Hassi Bahbah que «l’assainissement du territoire algérien de ce legs colonial abject, cruel et méprisable et l’abandon définitif de toute détention des mines antipersonnel constituent un exploit qui s’inscrit en droite ligne avec le droit international humanitaire». Ce sont en effet près de 9 millions de mines (8.854.849) qui ont été découvertes et détruites, ce qui a permis déminer 62.421 ha de terres à vocation agricole et pastorale. « Cette opération s’est déroulée en deux principales phases ; la première de 1963 à 1988, et la seconde de novembre 2004 au 1er décembre 2016 » précisera encore M. Ahmed Gaïd Salah.

Le général Corps d’Armée a affirmé que les résultats obtenus aujourd’hui n’auraient pu être concrétisées « n’eût été le travail assidu, les efforts laborieux et le suivi rigoureux et permanent sur le terrain, le tout inspiré par une conscience partagée, par tous les acteurs quant aux défis que représente ce souci à l’échelle nationale et internationale ».

En effet, eu égard au travail titanesque réalisé dans le cadre de programme de déminage, « l’Algérie a été distinguée par les experts internationaux indépendants, suite aux évolutions effectuées de 2014 à 2016, commanditées par les présidents successifs de l’Assemblée des Etats partis de la Convention, a encore rappelé le chef d’état-major de l’ANP ». Il fera savoir aussi que le fléau des mines antipersonnel a engendré 7.300 victimes civiles dont 4.830 durant la guerre de Libération et 2.470 après l’indépendance. « Notre espoir est grand de voir le combat de la communauté internationale mené à son terme, à l’horizon 2025, et de nous en féliciter », ajoutera M. Ahmed Gaïd Salah qui a plaidé pour la nécessité de surmonter d’autres défis majeurs, que sont le terrorisme transfrontalier, l’extrémisme sous toutes ses formes, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et d’êtres humains. Notons par ailleurs que lors de sa prise de parole, à la cérémonie d’hier à Hassi Bahbah, M. Thomas Hajnoczi, président désigné de l’Assemblée des Etats parties à la Convention a félicité l’Algérie pour son respect de tous ses engagements à travers l’exécution des dispositions de ladite Convention tout en saluant le choix de cette date qui coïncide avec le 20e anniversaire de l’adoption de la Convention d’Ottawa.

K. A.