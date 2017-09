À l’occasion de la célébration de l’indépendance de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue chilienne

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet, à l'occasion de la célébration du 207e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer à la consolidation des relations d'amitié et de solidarité qui lient les deux pays. «La célébration par le peuple chilien du 207e anniversaire de son indépendance m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple algérien, de son gouvernement, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de bonheur et de santé pour vous-même, et de développement et de prospérité pour le peuple chilien ami», a écrit le Chef de l'État dans son message. «Il me plaît de saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié et de solidarité, et au raffermissement de notre coopération et à son élargissement au bénéfice de nos deux peuples», a affirmé le Président Bouteflika. (APS)