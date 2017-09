Elections locales 2017, Tizi Ouzou : Le FFS fin prêt

Youcef Aouchiche, membre du secrétariat national, tête de liste à l’APW. Le Front des forces socialistes (FFS) est en phase finale dans la confection de ses listes de candidatures aux élections locales de 23 novembre prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou où le parti compte une appréciable assise populaire. Hormis quelques minimes mécontentements exprimés par des militants au niveau de certaines sections communales du parti, l’opération de confection des listes de candidatures du FFS s’est déroulée, dans l’ensemble, dans un climat de sérénité, a-t-on assuré de la fédération de Tizi-Ouzou. « Si dans la majorité des sections, la confection de nos listes de candidature s’est faite comme sur des roulettes, il n’en demeure pas moins que d’autres, un nombre dérisoire et que nous appelons « sections problématiques, ont eu à gérer des contentieux générés par le désir de militants de piloter où d’occuper les premières places des listes », nous a confié un militant du parti, en indiquant que les listes définitives de candidatures du parti devront avoir le consentement des assemblées générales avant leur dépôt au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya (DRAG) au plus tard le 24 septembre courant à minuit. Concernant la liste de candidature du FFS à l’Assemblée populaire de wilaya (APW) où le parti détient la majorité relative, celle-ci, qui est déjà ficelée, sera conduite, sous réserve de sa validation par l’assemblée générale qui devait se tenir dans l’après-midi d’hier, par l’ex-chargé de communication et actuel membre du bureau secrétariat national du parti, chargé de l’organique, M. Youcef Aouchiche. Ce dernier qui a figuré sur la liste du FFS aux dernières élections législatives est un jeune militant originaire de la commune d’Assi Youcef, daira de Boghni, sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui constitue un des plus importants fiefs du Front des forces socialistes. Le parti fondé par le chef historique, le défunt Hocine Ait Ahmed, veut, en désignant ce jeune militant comme tête de liste à l’APW, reconquérir les voix qui lui ont été toujours acquises avant la dernière élection législative durant laquelle un transfuge du parti, en l’occurrence Belkacem Benbelkacem, a pu être élu grâce à ces mêmes voix. La commune du chef-lieu de wilaya où la concurrence s’annonce des plus rude entre les listes des partis et indépendants, dont celle du P/APC sortant, Ouahab Ait Menguellet, le FFS a misé sur un élu de l’Assemblée populaire de cette commune, à savoir Salah Taleb, pour diriger sa liste à ces élections locales. La liste que conduirait ce militant devrait, elle aussi, avoir le quitus de la section communale de Tizi-Ouzou qui devait avoir lieu durant l’après-midi d’hier.

Bel. Adrar