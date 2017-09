Elections locales 2017, MASCARA : Rush des jeunes

La date butoir de la révision exceptionnelle des listes électorales ayant expiré le 13 septembre, les services concernés ont été pris d’assaut par les nouveaux électeurs ayant atteint l’âge légal de voter, le changement de domicile ou les décès.

Certains, parmi ces nouveaux jeunes électeurs, des deux sexes, que nous avons rencontrés dans les APC des localités de la wilaya de Mascara, à Sehaïlia, Sidi Kada... nous ont fait part de leurs sentiments du sens du devoir d’élire leurs représentants au niveau des assemblées locales, au niveau des municipalités et de l’APW et nous ont déclaré à l’unisson qu’aujourd’hui ne ressemblera guère à hier quant il s’agit de choisir les candidats à cette élection et les listes, selon certaines sources, ont le vent en poupe compte tenu, même si nous n’avons que peu d’informations sur les listes, aussi bien des partis politiques que des indépendants, mais tout sera scellé avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures, nous assure-t-on.

Comme c’est un jour de repos hebdomadaire, nous avons mis le cap sur la ville thermale de Bouhanifia, histoire de se faire une idée sue le déroulement de la campagne électorale pour les locales du 23 novembre.

Sur place il y avait foule parmi les curistes venus des différentes régions du pays et même si l’heure n’est pas encore à la fièvre et l’effervescence des grands débats et meetings populaires, les discussions dans les bains où s’agglutinent de bon matin les clients des deux sexes, tournent autour de l’importance de scrutin et pour certains d’entre eux que nous avons sollicités, c’est un vrai un examen de conscience et l’on ne verse pas dans la dentelle quand il s’agit d’évoquer les paramètres de sélection des candidats pour les APC et l’APW. Nasreddine ne mâche pas ses mots pour nous expliquer que l’enjeu est capital face aux défis à relever dans le processus de développement local et il ajoute qu’au demeurant, les futurs élus auront la lourde responsabilité de veiller au grain pour prendre en charge tout ce qui a trait aux préoccupations des masses populaires. Nous avons aperçu que des permanences ont repris du service.

Un citoyen originaire de la région, de père en fils, nous fait remarquer «malgré les grandes potentialités touristiques dont dispose notre ville, elle n’a pas été hissée au niveau d’une contrée drainant les milliers de touristes pour la qualité thérapeutique de ses eaux thermales... Moi, je dis que la responsabilité de cet état de fait incombe aux responsables locaux et du secteur, car l’Etat a mis le paquet et de grosses enveloppes financières pour la relance des projets allant dans le sens du développement et de la promotion touristiques à tous les niveaux. Je ne vous apprends rien en vous disant que plusieurs projets sont mis en veilleuse, au grand dam de la population de cette localité qui profiterait d’une façon ou d’une autre de cette relance qui tarde à voir le jour...»

Le degré de maturité politique des électeurs n’est plus à prouver et l’on s’achemine vers des résultats très serrés à travers les urnes, exprimés par le suffrage universel de ce vote car, nous disent ces jeunes femmes, au mausolée de Sidi Sohbi, le P/APC doit être proche des citoyens pour être à l’écoute de leurs doléances, un citoyen de la région qui connaît tout chacun parmi ses administrés. C’est comme ça que l’on peut œuvrer à faire valoir l’équité et la justice sociale, des propos sages, dignes de personnes aguerries et pleines d’espoir pour l’issue de ces élections locales.

Le gérant de cet hôtel privé, nouvellement construit, nous fait part de son sentiment de frustration face à toutes les difficultés auxquelles il a fait face pour satisfaire une clientèle exigeante en matière de prestations de service. «Le couac, dit-il, résidait à régler quelques détails insignifiants d’AEP ou de salubrité publique devant nos établissements hôteliers, où on a investi pour le bien-être des curistes, mais les P/APC des précédents mandats étaient déconnectés de la réalité du terrain de la circonscription, de la commune pour laquelle ils ont été élus par la population, aujourd’hui, affirme-t-il, les choses doivent changer et l’on veut faire élire un P/APC à la tête de la commune qui soit à la hauteur des aspirations de toute la population. Les candidats doivent savoir que nous ne sommes pas dupes, nous aurons notre mot à dire lors de ce scrutin», conclut-il.

C’est en ces termes simples mais pleins de signification que l’on a compris que les habitants et électeurs de la ville thermale de Bouhanifia attendent beaucoup de ce vote.

A. Ghomchi