Elections locales 2017, Sidi Bel-Abbès : à l’écoute

Rien n’a filtré encore sur les listes définitives, a priori déjà établies, des formations politiques en lice pour ces élections locales au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, du moins pour susciter les commentaires et les spéculations parfois dans les places publiques. Et c’est le FLN qui est au cœur des discussions engagées çà et là devant la bataille livrée au sein de ses structures internes et la lutte entre les différentes tendances.

Des tractations et autres manieurs, tous les moyens sont bons pour figurer et faire partie de ces futures assemblées communales ou de wilaya appelées pourtant à accompagner le développement de la région et de relancer surtout l’investissement productif par diverses formes de marketing.

Il s’agit pour ces instance de base de rentabiliser les potentialités existantes ou de valoriser les atouts dont dispose la wilaya. C’est d’ailleurs l’enjeu de ces consultations qui se singularisent justement du procédé classique ou habituel pour s’inscrire dans une vision purement économique, réhabiliter de fait le rôle de la commune, cette cellule de base du développement et attribuer de la dimension à l’assemblée populaire de wilaya, cet organe de délibération, de contrôle et de planification dans une grande mesure. Assurément, le travail effectué par les partis dans le domaine de la prospection et de la sélection s’écarte grandement des aspirations et préoccupations de la population locale certes à l’écoute mais soucieuse de sa représentativité pour la parfaite prise en charge de ses besoins et attentes, la promotion harmonieuse de ses cités et la dynamisation de l’investissement productif. Le souci des acteurs politiques ne cadre nullement avec les ambitions du citoyen. Si pour les premiers, l’objectif est de rafler la mise et gagner ces élections à l’effet de se placer sur un échiquier, pour les seconds, le désir ardent exprimé consiste en un choix d’hommes capables de représenter dignement la collectivité et de défendre ses intérêts. La notion de crédibilité des candidats est posée avec acuité par le citoyen du coin qui espère le renouveau et souhaite l’appel à des compétences combien nombreuses au niveau de cette région considérée de surcroît comme un pôle universitaire et un noyau du mouvement citoyen. «On aurait dû, à la limite, consulter la société civile sur le choix des candidats lors de cette phase de prospection au lieu de s’enfermer dans des salles et se confiner dans cet espace… Sidi Bel-Abbès s’est toujours distinguée par les compétences de ses enfants. C’est de cette manière qu’on peut accrocher l’électeur et mobiliser la foule autour de ces échéances immanquablement d’une grande portée sur la vie de la collectivité… », s’exclame le Dr Benhouidga, président d’une association écologique pour ensuite rappeler la valeur des P/APC et présidents d’APW qui se sont succédé depuis…

« à la tête de la première APC de Sidi Bel-Abbès, il y avait un médecin qui se nommait Hassani Abdelkader et de la première APW, un pharmacien qui s’appelait Allal Mustapha. Deux personnes issues curieusement du vieux quartier populaire El Graba, un foyer du nationalisme…», ajoute-t-il avec regret, comme pour interpeller la conscience collective et inviter le mouvement associatif à s’impliquer davantage…

Le même sentiment presque de frustration est manifesté par un ancien cadre de la CNAS, hadj Benchiha Yahia et président de l’association des parents des élèves qui déplore le manque d’intérêt affiché par les formations politiques à une évolution de la société et une émergences de jeunes intellectuels à même de contribuer à l’essor de cette région… « Il nous faut des candidats à qui on peut s’identifier pour le rétablissement d’une confiance et une adhésion totale autour du développement local. La déception reste davantage perceptible au sein de la masse juvénile qui se considère relativement marginalisée… « Je trouve que le jeu demeure très fermé ignorant de fait l’existence d’une jeunesse en possession de toutes ses capacités et jouissant de compétences pour apporter un sang nouveau à ces instances démocratiques de base », affirme, avec conviction, Belhad Samir, un étudiant de la faculté des sciences économiques, désireux vraiment s’intégrer dans ce processus électoral assimilé à un rendez-vous d’une extrême importance. Plus expressive, Mme Bouasria Hayet, une ancienne enseignante et syndicaliste, insiste sur l’intégration sélective de cette masse féminine pour assurer un équilibre et traduire une disposition constitutionnelle.

Autant donc de suggestions et d’avis sont formulés par toutes les franges de la société pour s’accorder sur la portée de ces élections et le choix des futurs élus pour la représentativité de la wilaya et son édification.

Le citoyen est également en attente pour exiger des conditions de sa représentation…

A. Bellaha