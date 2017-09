Intégration du livre numérique dans les bibliothèques : Un cadre infrastructurel et juridique

Le cadre infrastructurel et juridique pour l’intégration du livre numérique dans les bibliothèques publiques a été mis en place par le ministère de la Culture, a indiqué, hier à Tizi Ouzou, le sous-directeur des bibliothèques et de la promotion de la lecture publique au ministère de la Culture. S’exprimant à l’ouverture d’un colloque national sur le livre numérique, organisé par la bibliothèque principale de lecture publique de la ville des Genêts, en collaboration avec la direction locale de la culture, Hacène Mandjour a expliqué que le ministère de la Culture a mis en place un dispositif important visant la promotion de la lecture et du livre dans ses différents supports (numérique et papier). Ce dispositif consiste, notamment par la réalisation de nombreuses infrastructures culturelles à travers le territoire national, jusque dans des régions reculées, afin de faire parvenir le livre au citoyen où qu’il soit. Le cadre juridique s’exprime, quant à lui, par la Loi sur le livre et les textes régissant les bibliothèques principales de lecture publiques, a-t-il ajouté. Si la place du livre numérique dans les bibliothèques et espace de lecture reste timide, ce constat ne traduit pas un manque d’effort de la part des éditeurs ou des directeurs de ces infrastructures dédiées au livre, mais s’explique par le temps qui a été nécessaire à la mise en place d’un réseau de bibliothèque à l’échelle nationale, a-t-il dit. M. Mandjour a rappelé, à ce propos, que ce réseau national a commencé à voir le jour en 2005, avec l’ouverture de bibliothèques publiques dans les différentes wilayas juste après la création, la même année, de la sous-direction des bibliothèques et de la promotion de la lecture, et a été renforcé en 2008 par la création des bibliothèques de lecture publiques. Ce même responsable a saisi l’occasion de ce colloque sur le livre numérique qui se poursuivra demain, pour encourager les directeurs des bibliothèques à prévoir dans leur plan d’action 2018 la création d’espaces pour le livre numérique, d’autant plus que la majorité des adhérents aux bibliothèques publiques sont notamment des jeunes, des étudiants, des chercheurs qui préfèrent lire le livre sur support numérique. De son côté, la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, a rappelé que la wilaya de Tizi Ouzou dispose d’un réseau de 69 bibliothèques et de plusieurs salles de lecture et d’une bibliothèque principale de lecture publique. Cette dernière, ouverte en octobre dernier, compte actuellement 3.000 adhérents, a-t-elle fait savoir. L’objectif de ce colloque était de d’appréhender le livre numérique sous divers aspects, dont les modalités, modes de diffusion et de production, de distribution, et rôle des bibliothèques dans la promotion de ce support, a-t-elle dit.



Publication du décret exécutif régissant la vente en ligne



La publication du décret exécutif régissant la vente en ligne des livres est prévue dans une année, a annoncé, hier à Tizi Ouzou, le sous-directeur des bibliothèques et de la promotion de la lecture publique au ministère de la Culture. Intervenant à l’ouverture du Colloque, Mandjour Ahcène a expliqué que cette loi permettra aux particuliers qui le souhaitent, d’effectuer des achats de livres en ligne. Le responsable a rappelé que la loi no 15-13 du 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, traitant de l’édition, l’impression, la commercialisation et la promotion des métiers et des professions du livre, prend en charge ce volet de vente électronique. L’article 3 de cette même loi définit la vente du livre par voie électronique comme une activité qui consiste en la vente en ligne du livre sur support papier et/ou tout autre support. Le vendeur du livre par voie électronique est une personne physique ou morale, qui vend le livre sur support papier et/ou tout autre support par voie électronique, rappelle-t-on. (APS)