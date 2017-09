Terrorisme et réconciliation nationale : Traitement civilisationnel

Le mécanisme de traitement du phénomène du terrorisme comprend un volet qualifié de «réponse civilisationnelle», à savoir la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika, souligne le document, rappelant que la Charte, adoptée par voie référendaire, vise à rétablir la paix, à restaurer la cohésion sociale et à cicatriser les profondes blessures subies par les différentes couches de la société du fait du terrorisme.

«Dans ce sillage, un cadre juridique a été mis en place en vue de prendre en charge les victimes de la tragédie nationale et leur assurer une indemnisation équitable couvrant l’ensemble de leurs préjudices, d’une part, et rassembler les citoyens dans une Algérie où règnent la fierté et la dignité, d’autre part», note le document. Ce dispositif consiste en une indemnisation des personnes physiques victimes de dommage corporels ou matériels, la prise en charge des femmes victimes de viols et l’octroi d’une aide aux familles démunies éprouvées par implication d’un de leurs proches dans le terrorisme...

Par ailleurs, et dans le cadre des efforts déployés par l’État, le secteur de la Justice contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de dé-radicalisation par des programmes spécifiques en milieu carcéral, notamment en mettant l’accent sur la réinsertion sociale, à travers la classification des détenus et l’application de programmes individualisés de formation et de sensibilisation, ajoute le document du ministère de la Justice.