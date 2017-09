Réforme de la justice : Une stratégie tournée vers le citoyen

La réforme de la justice, initiée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été essentiellement centrée sur une «révision profonde» de la législation, permettant la modernisation du secteur, dans le cadre de la consolidation de l’État de droit et de la concrétisation d’une stratégie tournée vers le citoyen.

Les «transformations radicales» qu’a connues le secteur de la Justice, au cours de ces dernières années, prennent leur source principale dans les principes et objectifs énoncés par la réforme de 1999, initiée par le Président de la République, dans le cadre de l’action globale de l’instauration d’un État moderne, relève un document du ministère de la Justice, intitulé «Des réformes pour une justice au cœur d’un État moderne». Il est expliqué dans ce document que la réforme de la justice a pour objectifs essentiels, l’adaptation aux standards universels en matière de garantie de l’indépendance du magistrat, de promotion des droits de l’homme, d’un meilleur accès à la justice pour l’ensemble des citoyens, de l’amélioration de la qualité des prestations du service public de la justice, et d’une protection plus efficace de la société contre le crime.

Cette réforme s’est développée, selon le document, à travers des axes essentiels et complémentaires, à savoir la révision profonde de la législation, la promotion et la valorisation des ressources humaines, la modernisation de la justice, le renforcement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, et enfin la réforme du secteur pénitentiaire.

«Centrée sur une révision profonde de la législation, la réforme a permis une promotion, sans précédent, des ressources humaines et leur formation en conséquence, de mettre au service du citoyen l’immense potentiel des technologies de l’information et de la communication. Elle a également œuvré à améliorer les conditions de détention et favorisé les chances de réhabilitation des détenus».



Renforcement des libertés fondamentales



Le document du ministère de la Justice souligne en outre que les nouvelles dispositions introduites par la Constitution de 2016 consacrent les «avancées considérables» et prescrivent la poursuite de l’œuvre vers le renforcement du pouvoir judiciaire, d’une part, et des libertés fondamentales, d’autre part. Les nouvelles dispositions de la Loi fondamentale du pays réaffirment aussi avec force le principe de la liberté d’investissement et de commerce, et l’engagement de l’État à améliorer le climat des affaires, souligne le document, ajoutant que la Constitution instaure, pour le secteur de la Justice en particulier, l’obligation d’une mise à jour permanente de ses capacités en matières législative, réglementaire, technique et humaine, à l’effet de s’adapter efficacement aux nouvelles évolutions et règles de la sphère économique.

En ce sens, l’indépendance du pouvoir judiciaire, garante des droits et libertés, s’adosse sur la Constitution et les lois organiques, ainsi qu’une éthique arbitrée par les magistrats eux-mêmes, ajoute le document, alors qu’au volet de la promotion et de la valorisation des ressources humaines, la réforme a abouti à une «croissance soutenue des effectifs, une formation d’élite, tout en mettant l’accent sur la recherche juridique et judiciaire». Cette réforme a en outre permis la révision du dispositif législatif et réglementaire, ainsi que son adaptation aux normes internationales, dans le but de mettre en place une «justice garante des droits fondamentaux et protectrice des libertés».

Cela se concrétise, lit-on dans le document, par «une justice accessible, des droits fondamentaux et libertés mieux protégés et une exceptionnalité de la détention provisoire».

Citant quelques mécanismes juridiques de protection, le document relève, notamment «la protection de la vie privée, de l’enfance et de la femme contre la violence, et surtout la création d’un Conseil national des droits de l’homme, dont la composition est fondée sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel, ainsi que la représentation de la femme». Au volet de la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, le document a rappelé la ratification par l’Algérie des conventions internationales, dans le cadre de la lutte contre la trafic illicite de stupéfiants. À cet effet, le document cite, notamment la création de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), l’installation d’un Organe indépendant spécialisé dans le traitement du renseignement financier (CRTF) et la promulgation d’une loi relative à la lutte contre la corruption en 2005. Il en est de même pour la lutte contre la cybercriminalité consistant en l’introduction de nouvelles techniques d’investigation dans le code de procédure pénale et la création de pôles judiciaires spécialisés. Sur le plan économique, le document note que la réforme de la justice s’est étendue à l’encadrement de la réalité socio-économique en relation avec les droits. Il s’agit, entre autres, de l’amendement du Code de la famille, l’institution d’un Fonds de pension alimentaire, la révision du Code de la nationalité et la dépénalisation de l’acte de gestion. En outre, l’amélioration de l’accès à la justice est appuyée sur l’introduction et l’exploitation massives et systématiques des technologies de l’information et de la communication. En ce sens, le document note que des programmes pour une «transparence totale» ont été initiés, comme l’automatisation du processus de gestion du dossier judiciaire, la mise en place de bases de données centralisées, la communication par SMS des convocations, des significations et toute information, le développement de l’audition à distance des parties au procès, la visioconférence, ainsi que le système de gestion automatisé de la carrière professionnelle des magistrats et des fonctionnaires de greffe. Cette modernisation s’est concrétisée aussi par le système de gestion automatisée de la population carcérale et la mise en place d’un service central des empreintes génétiques.

À cela s’ajoute un management moderne, avec la mise en place d’un centre de personnalisation de la puce pour la signature électronique, le centre de secours des systèmes informatiques au ministère de la Justice et le service central des empreintes génétiques, de même que le développement des infrastructures. (APS)