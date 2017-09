Éclairage : Éviter le scénario des années 1990

Soutenue par deux grands objectifs, à savoir une maîtrise des finances publiques et une diversification de l’économie nationale, la feuille de route du gouvernement, à moyen terme, véhicule un processus de transformations structurelles à tous les niveaux. Deux grandes orientations sont retenues dans cette direction, soit un ajustement budgétaire qui préserve le caractère social de l’économie, tout en ramenant les volumes des dépenses à des niveaux adéquats à même d’assurer la soutenabilité de la politique budgétaire. L’urgence dicte, d’autre part, une réforme des mécanismes d’encadrement, de financement et de suivi des programmes d’équipement dans un souci de réhabilitation des principes de rendement de l’investissement et de son efficacité. Il s’agira surtout de réorienter les ressources budgétaires vers les facteurs clés de la croissance et de diversifier les sources de financement de l’économie. Il est clair que seule une vision stratégique projetée sur le long terme permettrait de sortir le pays de la dépendance des hydrocarbures. Il est tant vrai que la vision économique, telle que préconisée, ne peut se concrétiser si aucune réforme n’est engagée, car, le cas échéant, une contraction de la dépense et des revenus budgétaires aura de lourdes répercussions sur la croissance économique. Aussi, la Feuille de route du gouvernement s’inscrit dans cet ordre de priorité qui consiste à œuvrer, en premier lieu, au redressement des finances publiques. Les axe retenus à ce titre consistent ainsi à assurer les préalables de la soutenabilité de la dépense publique, de réforme de la gestion de la dépense publique, de répartition équitable des transferts sociaux, de stimulation de l’activité économique, avec finalité d’atteindre la restauration, à moyen terme, de l’équilibre budgétaire, soit dans un délai de cinq années. L’amélioration des recettes de la fiscalité ordinaire, une réduction sensible du déficit du Trésor et une mobilisation de ressources additionnelles sur le marché financier interne sont d’autres volets consignés dans la feuille de route du gouvernement. Le plan d’action pour la mise en œuvre du programme du Président de la République confirme que «la situation demeure extrêmement tendue au niveau du budget de l’État». Les prévisions sont plutôt pessimistes : «L’année 2017 sera clôturée avec des difficultés réelles, alors que l’année 2018 s’annonce plus complexe encore.» Dans la situation actuelle, et en l’absence d’alternatives, les risques seront bien réels sur la situation financière du pays, à savoir une incapacité à couvrir la dépense publique, «avec des conséquences économiques, sociales et même politiques périlleuses pour le pays», ou, plus grave encore, une mise en jeu de la souveraineté économique, à travers un recours à l’endettement extérieur, avec toutes les conséquences que cela pourrait induire au plan interne. L’Algérie, qui a déjà vécu une expérience douloureuse, dans les années quatre-vingt-dix, avec comme impact immédiat, un plan d’ajustement structurel draconien imposé par le FMI, doit impérativement gérer la phase à venir avec prudence, sagesse, mais surtout avec responsabilité, pour éviter un tel scénario, insistent les experts.

D. Akila