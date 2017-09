financement non conventionnel : Avis mitigés

Les avis des députés étaient mitigés concernant le financement non conventionnel. Certains étaient en faveur de cette mesure, d’autres ont émis des réserves et d’autres s’y sont opposés. Le député Hakim Berri (RND) a souligné que son parti soutenait la décision de recours au financement non conventionnel, cette solution étant «conjoncturelle» et devant prémunir le pays contre l’endettement extérieur. Le député Mustapha Naci (RND), qui est du même avis, a indiqué que le Premier ministre avait présenté la situation loin de tout alarmisme, et s’était adressé, en toute franchise, aux citoyens, pour les sensibiliser et les mobiliser à l’effet de concrétiser la relance économique escomptée par le gouvernement. Le député Abdallah Kheyat (indépendants) a, pour sa part, émis «des réserves» quant au recours au financement non conventionnel, indiquant que ce dernier, utilisé par de grandes puissances, à l’instar des États-Unis, du Japon et de la Grande-Bretagne, avait fait chuter les économies d’autres pays. Abondant dans le même sens, Fethi Khouil, indépendant, a relevé «l’absence de chiffres et de bilans détaillés sur la performance gouvernementale», appelant à accélérer la mise en place de mécanismes d’accompagnement de la croissance démographique et la prise de toutes les dispositions prospectives à moyen et long termes. De son côté, le député Nacer Hamdadouche, du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a exprimé «l’opposition» du Mouvement au financement non conventionnel, vu son impact direct sur le niveau d’inflation qui se répercutera sur le pouvoir d’achat des citoyens. Par ailleurs, les députés ont mis l’accent sur l’impératif de lutter contre l’argent «sale», mettre en place des politiques coercitives pour lutter contre la fraude, contrôler l’état d’avancement des programmes en cours, créer un climat propice à l’investissement local et étranger, mettre un terme à la bureaucratie, conforter les mécanismes d’octroi de licences d’importation par des mesures de contrôle et préserver les terres agricoles. (APS)