Diversification de la production : La solution pour surmonter la conjoncture difficile

Le développement et la diversification de la production nationale dans certains secteurs, dont les recettes pourraient constituer une alternative efficiente aux revenus des hydrocarbures, permettront au pays de surmonter la conjoncture économique difficile qu’il traverse actuellement, ont estimé les députés. Lors du débat du plan d’action du gouvernement, les députés ont précisé qu’ «il existait des alternatives réelles aux revenus des hydrocarbures qui doivent être exploitées rapidement, en vue d’alléger l’impact de la crise financière sur le citoyen».

Le député Hadj Hamdache, du parti du Front de libération nationale (FLN), a rappelé que la «réflexion autour des alternatives aux hydrocarbures a été lancée depuis plusieurs années, mais n’a pas été concrétisée en opérations économiques effectives, ce qui aurait pou faire éviter au pays de nombreux problèmes financiers».

La majorité des députés se sont interrogés sur les obstacles réels ayant entravé la création de la richesse hors hydrocarbures, notamment dans certains secteurs sensibles générateurs de ressources financières, à l’instar de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, et ce en dépit de l’existence de la richesse et des moyens permettant une relance de l’économie. Les membres de l’APN estiment qu’il était important de déterminer les causes ayant induit à cet échec et à la non-concrétisation totale des objectifs politiques visant à diversifier l’économie et à limiter la dépendance aux hydrocarbures. Pour sa part, le député Salah Eddine Dekhili, du Rassemblement national démocratique (RND), a estimé nécessaire de réaliser des résultats concrets et de s’éloigner des discours superflus et des slogans, en recherchant les causes ayant entravé la relance des activités des secteurs générateurs de recettes hors hydrocarbures. Selon l’intervenant, ces démarches devraient être renforcées, à travers l’amélioration de la gestion, la lutte contre la corruption et le développement du système de formation.

Le député Ramdane Taazibet, du Parti des travailleurs (PT), a souligné que le recul des prix du pétrole n’était pas le seul facteur responsable de cette la situation financière «grave» et «inquiétante» que connaît le pays, ce qui requiert une action rapide pour relancer l’activité des secteurs alternatifs. M. Taazibt a estimé qu’«on ne peut nier les indicateurs positifs du développement économique et social du pays durant la période 2000-2017, cependant les lacunes enregistrées exigent une réforme approfondie».

Ce changement peut être opéré, a-t-il ajouté, à travers la révision de la politique fiscale, le rétablissement de l’autorité de l’État concernant le commerce extérieur, la suppression des mesures actuelles d’austérité contre l’institution d’un impôt sur la fortune, le suivi juridique des transactions suspectes et la lutte contre toute forme de corruption. Abondant dans le même sens, le député FLN, Khaled Rahmani, a indiqué que la crise du pétrole pourrait s’accentuer au moment où plusieurs pays ont recouru à la production d’hydrocarbures non conventionnels, soulignant dans ce sens l’impératif de réformer le système bancaire. De son côté, le député Mohamed Kidji, du RND, a souligné l’importance de rétablir la confiance entre le citoyen et le gouvernement, en accordant plus d’importance à la communication et en associant le citoyen à la lutte contre la corruption, ajoutant que «la lutte contre la corruption n’est pas seulement la responsabilité du gouvernement» La députée du FLN, Naima Djilali Aissa, estime que pour concrétiser un décollage économique, il fallait se baser sur une vision prospective permettant d’examiner les mesures prises, et de mettre en place des solutions intelligentes au profit des entreprises économiques actives. Mme Djilali Aissa a rappelé, dans ce cadre, les opérations d’allègement de la pression fiscale sur les entreprises productives et les porteurs de projets, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de l’industrie, qui sont les piliers de l’économie nationale hors hydrocarbures.

Ces mesures, poursuit Mme Djilali Aissa, permettront de mettre en place une feuille de route qui sert de trait d’union entre la situation économique du pays et le niveau d’épargne des institutions de l’État et celui des individus. «Il ne suffit pas de reconnaître la crise, mais il faut chercher des alternatives réelles», a indiqué le député Chaabane Elwaar (indépendant), rappelant que les mesures précédentes avaient épuisé tous les moyens à travers le recours aux solutions «superficielles» et la dépendance aux «ressources pétrolières». Ce plan n’est pas différent des précédents, car il présente les mêmes programmes tracés auparavant qui pourraient «échouer» en l’absence d’une orientation vers les économies réelles (énergies renouvelables, industrie, tourisme et agriculture).

Selon M. Elwaar, le plan d’action du gouvernement est marqué par «l’absence d’évaluation des plans précédents». Le recours au financement non conventionnel souligne, d’une part, «la gravité» de la situation financière du pays, et affirme, d’autre part, que les gouvernements précédents ont épuisé toutes les solutions et leurs «politiques de diversification de l’économie hors les hydrocarbures ont été vouées à l’échec».

M. Elwaar a proposé une série d’alternatives, entre autres l’absorption de la masse monétaire sur le marché parallèle, la mise en œuvre des procédures en vue d’éradiquer l’économie parallèle, le renforcement du recouvrement fiscal, l’éradication des opérations de détournement de devises et la surfacturation qui font perdre à l’État des milliards de dollars par an. Le député du Front de la justice et du développement (FJD), Lakhder Benkhellaf, a souligné l’impérative recherche d’alternatives économiques, mettant en garde contre les avis de certains experts qui estiment que le financement non conventionnel contribuerait à la dépréciation du dinar et augmenterait le taux d’inflation. (APS)