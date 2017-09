Sécurité intérieure et Réconciliation nationale : le préalable

Le développement d’une nation passe impérativement par l’instauration de la sécurité et la stabilité du pays ; et pour une sécurité durable, l’Exécutif, sur instruction du Président de la République, a mobilisé tous les moyens pour protéger les biens et les personnes, mais aussi pour assurer la préservation de la sécurité intérieure. Des résultats probants ont été enregistrés au fil des années, grâce à la politique de Concorde civile et de Réconciliation nationale promue par le Président de la République, ainsi qu’aux efforts et aux sacrifices de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité ; et l’Algérie est désormais classée parmi les pays sûrs à travers le monde. Cependant, les dangers ne sont pas totalement écartés, alors que les menaces se sont diversifiées. La préservation de la stabilité du pays, ce point important figurant au Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République a été exposé, hier, aux membres de l’APN par le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui a précisé que c’était une priorité pour le gouvernement de continuer la politique de réconciliation et veillera à contenir toute menace à la sécurité de la population et des biens, avec une démarche vigilante multidimensionnelle, à travers une lutte continue contre le terrorisme, menée par l’Armée nationale populaire et les services de sécurité, avec un soutien diligent des pouvoirs publics ; la mobilisation de la vigilance de la population en appui aux services de sécurité pour déjouer toute action lâche du terrorisme ; la poursuite de la politique de Réconciliation nationale, en direction de tout citoyen égaré qui accepterait de rompre avec le crime et de revenir dans les rangs de la nation.

Par ailleurs, le gouvernement s’emploiera à mettre en œuvre des mesures et dispositions préventives en vue de prémunir la jeunesse contre toutes les formes de radicalisation, de déviation et d’extrémisme. Ces mêmes mesures consistent à accentuer le maintien de la vigilance aux frontières, pour prévenir toute menace provenant des foyers d’instabilité dans notre voisinage, ainsi que de la jonction du terrorisme avec le crime transfrontalier ; la lutte résolue contre le trafic de drogue qui se déverse sur notre pays à partir du voisinage. Cette lutte sera accompagnée par la réquisition de peines sévères contre les trafiquants de drogue qui minent notre société, et notamment la jeunesse.

La répression de la contrebande et du blanchiment d’argent, qui portent atteinte à l’économie nationale et contribuent au financement du terrorisme et du crime organisé, fait également partie de cette batterie de mesures qu’appliquera l’Exécutif.

Dans cette même feuille de route, le gouvernement maintiendra son attention et sa sollicitude au bénéfice des victimes du terrorisme et des citoyens ayant pris part à la sauvegarde du pays face à la barbarie terroriste.

Le gouvernement poursuivra également la mise en œuvre des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale au profit des familles éprouvées par la tragédie nationale.

Décidé de prendre le taureau par les cornes en préservant une sécurité totale du pays, le gouvernement veillera avec fermeté à la protection des lieux et personnels de culte, à la préservation des la sécurité et de l’ordre publics, à la préservation de la stabilité politique du pays, à la consolidation de la stabilité sociale et au renforcement de l’unité nationale.

Mohamed Mendaci