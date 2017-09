Plan d’action du gouvernement , M. Bouhadja aux députés : « dialogue serein et vision lucide »

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a appelé hier les députés à débattre du Plan d’action du gouvernement, à travers un dialogue serein et une vision lucide de la conjoncture nationale, afin de consolider la stabilité de l’État.

Intervenant, lors de la plénière consacrée à la présentation du Plan d’action du gouvernement, M. Bouhadja a exprimé le vœu de voir «le débat autour du Plan d’action du gouvernement empreint d’un dialogue serein et d’une vision lucide de la conjoncture nationale, de propositions d’enrichissement bénéfiques et d’alternatives réalistes correspondant aux aspirations du citoyens, aux priorités nationales et aux intérêts suprêmes du pays». Le président de l’APN a tenu à mettre en avant l’attachement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à «l’édification d’un État fort par ses institutions», d’où la nécessité, a-t-il dit, d’enrichir le Plan d’action soumis par le gouvernement, avec un sens de responsabilité et une vision prospective afin de consolider la stabilité et la souveraineté économique et financière du pays, et de concrétiser la cohésion nationale. Le Plan d’action du gouvernement propose un train de mesures visant à consacrer la bonne gouvernance et le recours exceptionnel et conjoncturel au financement non conventionnel destiné exclusivement aux investissements et aux besoins du développement humains, a-t-il affirmé.

Évoquant la difficulté de la situation économique, le président de l’APN a souligné «l’existence d’une forte volonté à faire face à cette conjoncture et à intensifier les efforts pour édifier une économie nationale affranchie de la dépendante aux hydrocarbures», d’où l’importance de rassurer le peuple face aux discours alarmistes, a-t-il ajouté. Dans ce contexte, M. Bouhadja a salué l’adhésion des partenaires sociaux et économiques et de la majorité de la classe politique, pour relever les défis de la conjoncture actuelle, et réaliser le développement socio-économique auquel aspirent les Algériens. Pour M. Bouhadja, la classe politique et l’ensemble des enfants de l’Algérie sont en droit de défendre les idées et les approches qu’ils estiment bénéfiques pour l’avenir de l’Algérie, mais loin de toute atteinte aux constantes et symboles de l’État et de ses institutions. Il a mis l’accent, dans ce sens, sur l’importance de s’éloigner des manœuvres de nature à porter atteinte à la stabilité du pays et à détourner l’attention du projet essentiel, à savoir réaliser un véritable développement et relever les défis de l’heure.



Les députés saluent la teneur du Plan d’action du gouvernement, et appellent à la concrétisation de ses objectifs



Les membres de l’APN ont salué les mesures contenues dans le Plan d’action du gouvernement, mettant en avant la nécessité de la conjugaison des efforts pour son application sur le terrain. Le député Baha Eddine Tliba (Front de Libération nationale) a exprimé son soutien au Plan qui comporte des mesures «positives» visant à conserver les acquis sociaux. Le député Abdelhamid Si Afif, de la même formation politique, a également apporté son soutien au Plan d’action du gouvernement, car il renferme, a-t-il dit, des choix reflétant les priorités de la conjoncture actuelle, notamment la nécessité de trouver des alternatives aux hydrocarbures, appelant tout un chacun à «l’adhésion totale à la démarche de la mise en œuvre du Plan», qu’il a qualifié d’«ambitieux».

Pour sa part, la députée Saliha Mekhref, du Rassemblement national démocratique (RND), a exprimé son appui au Plan qui fait «un diagnostic détaillé de la situation financière», ce qui appelle, a-t-elle dit, à la conjugaison des efforts en vue de dépasser cette conjoncture économique «difficile». Dans le même contexte, le député Mohamed Kidji (RND) a salué la teneur du Plan d’action du gouvernement qui véhicule, pour lui, «un discours réaliste et franc», appelant, à cette occasion, à l’impératif de lever le gel sur les projets, notamment ceux des secteurs de la Santé et de l’Éducation. Qualifiant le Plan de «franc et ambitieux», la députée Amel Theroua (FLN) a plaidé pour la mobilisation de tous les partenaires en vue de sa concrétisation sur le terrain. Le député Salah Eddine Dekhili a appelé, quant à lui, l’opposition à «proposer des solutions alternatives pour sortir de cette difficile conjoncture économique, au lieu de se contenter de critiquer le gouvernement». Khaled Rahmani du FLN a mis en avant l’importance de faire preuve de «rigueur dans l’application des mesures prévues au Plan d’action», notamment celles ayant trait au volet économique.

De son côté, le député Ramdane Taâzibet, du Parti des travailleurs (PT), a relevé la nécessité de «faire face aux pratiques illégales qui ont failli conduire à la banqueroute du Trésor public», estimant que le problème réside dans l’application des lois. «Il faut que l’État retrouve son rôle dans le commerce extérieur», a-t-il ajouté. Le débat autour du Plan d’action du gouvernement se poursuivra jusqu’au mardi 19 septembre, date réservée aux interventions des présidents des groupes parlementaires. Le Plan d’action sera soumis au vote, jeudi 21 septembre, après les réponses du Premier ministre aux préoccupations soulevées par les députés. (APS)