Rentrée universitaire : En route vers les campus

Des milliers de nouveaux bacheliers ont rejoint hier les campus universitaires, dans le cadre de la rentrée marquée, cette année, entre autres mesures, par la création de nouvelles filières pédagogiques, telle la filière des énergies nouvelles à l’université de Ghardaïa, l’amélioration des conditions sociales des enseignants, le renforcement des capacités pédagogiques…

Près de 10.000 nouveaux bacheliers ont rejoint les bancs de l’Université d’Alger 3, dans le cadre de la rentrée universitaire 2017-2018, dont le coup d’envoi officiel a été donné par le recteur de l’université, Abderrahmane Cheriet. Le recteur de l’université d’Alger 3 (Université Ibrahim-Soltane-Chibout), qui englobe la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et de gestion, a exhorté les nouveaux bacheliers à redoubler d’efforts pour réussir leur cursus universitaire, affronter la vie professionnelle et contribuer au développement de l’Algérie.

Le responsable a estimé que les 10.000 nouveaux étudiants inscrits en première année Licence dans les différentes filières et spécialités de l’Université d’Alger 3, outre 5.000 autres inscrits en première année Master 1, s’inscrivent dans le cadre de «la poursuite et de la continuité» du cursus pédagogique et académique, engagé par l’université de Dely Ibrahim depuis près d’un siècle. M. Cheriet a appelé les étudiants à s’attacher à leurs droits dispensés par la tutelle, à assumer leurs devoirs et à faire preuve de discipline en assistant aux travaux dirigés et aux conférences, qui ont débuté hier.



Amélioration des conditions sociales des enseignants



Le recteur a indiqué que les programmes élaborés assuraient un meilleur encadrement aux nouveaux étudiants, affirmant que 150 postes avaient été ouverts au profit des doctorants au titre de la nouvelle année universitaire 2017-2018. Il a rappelé que la tutelle veillait à l’amélioration continue des conditions sociales des enseignants universitaires, soulignant que 250 logements de fonction avaient été distribués depuis presque deux mois au profit des enseignants de l’Université d’Alger 3.

Le secteur de l’enseignement supérieur de la wilaya d’Alger connaît la réalisation de plusieurs projets dont une faculté de 4.000 places pédagogiques au niveau du nouveau campus universitaire (8.000 places) relevant de l’université de Bouzaréah (Alger 2) —composée de 3 parties— dont le taux de réalisation des travaux avait atteint 90 % et devraient prendre fin avant fin décembre, tandis que les travaux au niveau des pavillons «A» et «B» avaient atteint différents taux ayant dépassé 50%, avec une enveloppe estimée à 7 milliards de dinars. Le secteur des œuvres universitaires d’Alger s’est doté d’un restaurant central au niveau de l’Université d’Alger 3 (Dely Ibrahim), d’une capacité de 800 places et dont les travaux ont été achevés récemment (100%), outre un autre projet d’une résidence universitaire en cours de réalisation, d’une capacité de 3.756 lits à El-Djorf (Bab Ezzouar) et qui sera réceptionnée par la tutelle au titre des projets de l’année 2017.



Sidi Abdallah, un pôle d’envergure internationale



Le nouveau pôle universitaire de la ville de Sidi Abdallah, qui est à même d’assurer 20.000 nouveaux places pédagogiques et 11.000 nouveaux lits, est un projet de réalisation d’un pôle moderne répondant aux normes internationales qui compte plusieurs spécialités scientifiques et technologiques. Le taux d’avancement des travaux du pôle universitaire de Sidi Abdallah est de 37% au niveau du pavillon pédagogique qui compte 20.000 places, tandis que les travaux de la résidence universitaire, qui compte 11.000 lits, ont atteint 58%.

La réception d’une partie du projet, consistant en la faculté des sciences de la terre et de l’univers et la faculté des sciences de la nature et de vie, est prévue fin 2018. Le reste des projets en cours de réalisation sont les structures pédagogiques de ce pôle qui renferme les facultés de l’information et de la communication, la faculté des sciences de l’engineering et des sciences fondamentales appliquées, une bibliothèque centrale, un laboratoire de recherche scientifique, outre un village universitaire, des restaurants et des salles de conférences et de lecture qui seront réceptionnés progressivement. Les travaux de la bibliothèque centrale de Kouba, dont le coût s’élève à 14 milliards de centimes, enregistrent un taux d’avancement de 55%, tandis que la bibliothèque de l’université de Caroubier, d’une capacité de 250 places, a été réceptionnée après la finalisation de ses travaux (100%), en attendant son raccordement au réseau de gaz et d’électricité pour son entrée en service. (APS)

----------------------/////////////////////////////////

Ghardaïa

introduction des énergies renouvelables

Une nouvelle filière universitaire en énergies renouvelables et environnement sera ouverte à l’université de Ghardaïa au titre de l’année universitaire 2017/2018, a-t-on appris du recteur de cet établissement d’enseignement supérieur.

L’introduction de cette filière, qui vient étoffer les programmes déjà dispensés, traduit la volonté de l’université d’assurer l’employabilité de ses étudiants diplômés et de former des étudiants aux métiers d’avenir, qui permettent de mieux répondre aux enjeux du marché de l’emploi, a indiqué le Pr Belkheir Dada Moussa. «L’ouverture pour la première fois de cette filière en Algérie pour l’obtention d’une licence en énergie renouvelable et environnement à l’université de Ghardaïa est dictée par l’existence d’une véritable plateforme de formation et de recherche dans la région à travers l’unité de recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER), et la mini-centrale solaire pilote à cycle combiné (électricité+solaire) véritable laboratoire naturel pour les études, les tests et recherches en matière d’énergie solaire», a-t-il expliqué. Cette filière sera lancée dans le cadre d’un programme de coopération entre l’Union européenne (UE) et l’Algérie intitulé

‘‘ Erasmus + COFFEE’’ (Co-construction d’une Offre de Formation à Finalité d’employabilité Elevée). Ce programme a pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement selon les normes européennes, renforcer la coopération entre les établissements universitaires et de favoriser la mobilité des étudiants en Europe, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur des études de l’université de Ghardaïa, a annoncé que la formation en licence (système LMD) comptera cette année six nouvelles spécialités, à savoir, commerce international, gestion des ressources humaines, fiscalité et comptabilité, microbiologie et production animale. De nouvelles filières ont été intégrées dans le cursus universitaire pour répondre aux besoins économiques et sociaux de la région et faciliter l’employabilité des diplômés, a fait savoir M. Benbrahim. «Le rôle de l’université n’est plus de former pour former mais aussi de répondre aux besoins d’un marché évolutif en s’ouvrant et en s’ancrant à son environnement», a-t-il souligné.

La nomenclature de spécialités pédagogiques de l’université de Ghardaïa est actuellement de 40 en post-graduation (licence), 39 en graduation (master) et plus d’une quinzaine de filières pour doctorants, a-t-il ajouté. Tout en se félicitant du nombre de places pédagogiques dont disposera l’université de Ghardaïa pour la rentrée universitaire prévue hier, notamment avec la réception imminente de 2.000 nouvelles places pédagogiques, les responsables de cette structure de l’enseignement supérieur s’attellent à l’amélioration des qualités de l’offre de formation et de l’accueil de près de 3.150 nouveaux étudiants. Selon les prévisions de l’université, le nombre des étudiants devant suivre leur cursus universitaire va aller crescendo puisqu’il devra atteindre la barre des 15.000 cette année universitaire.

Inauguré durant l’année universitaire 2004/2005, comme annexe de l’Université d’Alger, avec 200 étudiants, le campus universitaire de Ghardaïa a été érigé en 2006 en centre universitaire puis élevé au rang d’université en 2012. Cette structure de l’enseignement supérieur a permis aux nombreux étudiants de la région, notamment la gent féminine, de poursuivre leur cursus universitaire. Pas moins de 9.750 diplômés ont été promus de cette université depuis son ouverture en 2004. (APS)

-----------------/////////////////////

Annaba

7.723 étudiants

Plus de 7.000 nouveaux étudiants inscrits en première année de l’enseignement supérieur ont rejoint hier l’université Badji- Mokhtar d’Annaba au titre de la rentrée 2017-2018. Ce qui représente un taux de 93 % des nouveaux bacheliers orientés à ladite université par le ministère de tutelle, a indiqué le vice-recteur chargé de la pédagogie, Mohamed Tahar Belkadi. Les trois écoles préparatoires (sciences et techniques (EPST), sciences économiques, commerciales et sciences de gestion (EPSECG) ainsi que des mines et métallurgie(ENSMM), devront accueillir les nouveaux inscrits en première année juste après la conférence régionale des universités prévue les 21 et 22 du mois courant, a-t-il ajouté. Avec cette rentrée, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, les sept facultés que compte l’université Badji-Mokhtar totaliseront quelque 42.800 étudiants dont 686 étudiants étrangers représentant 31 nationalités. Cet important effectif sera encadré par 2.283 enseignants qui ont pris leurs fonctions depuis quelques jours. Les nouveautés ont concerné, cette année, l’ouverture d’une licence en biotechnologie, une autre en traduction (5 ans) et une troisième en architecture avec l’inscription directe en master. Par ailleurs, le vice-recteur chargé de la pédagogie a fait savoir qu’une convention a été signée avec la DGSN pour permettre à une trentaine de cadres de ce corps constitué de poursuivre des études de master de professionnalisation en gestion, la gestion économique et la criminalité.

B. Guetmi

-----------------/////////////////////

Sidi Bel-Abbès

5.000 inscrits

L’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès a enregistré 5.000 nouveaux étudiants inscrits dans plusieurs spécialités, au titre de l’année universitaire 2017-2018, a-t-on appris auprès du vice-recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, chargé de la pédagogie.

L’université a enregistré, jusqu’au 14 septembre en cours, 5.000 nouveaux inscrits en plus des 26.000 étudiants en graduation et 3.000 autres en post-graduation inscrits pour cette année universitaire, a indiqué

M. Mouedène Kada.

La direction de l’université Djillali-Liabès a réuni toutes les conditions favorables pour la réussite de cette année, notamment une plateforme électronique d’orientation et d’hébergement, a-t-il affirmé, signalant que les cours débuteront la semaine prochaine.

Pour les nouveaux étudiants en retard dans les inscriptions préliminaires, une plateforme électronique est prévue du 19 au 23 septembre en cours.

Elle est destinée aussi aux étudiants de l’année 2016 inscrits à l’université et qui ne veulent pas de transfert, a-t-il ajouté. S’agissant des filières assurées par l’université Djillali-Liabès de Sidi Bel Abbès, le vice-recteur a énuméré 63 en licence et 107 en master. (APS)

-----------------/////////////////////

Batna

Renforcement des capacités pédagogiques

Les universités Batna 1 et 2 ont été renforcées, au titre de la rentrée universitaire, de 3.500 places pédagogiques et deux salles de sport, a indiqué la directrice des équipements publics (DEP) Radja Chorfi.

Il s’agit de 2.000 places réalisées à la faculté de médecine, de 2 salles de sport à l’université 2 chahid Mustapaha-Benboulaid et de 1.500 autres places à la faculté des sciences juridiques relevant de l’université 1 El-Hadj-Lakhdar, a précisé la même responsable. Les travaux de réalisation des 1.500 autres places pédagogiques de la faculté d’architecture, de l’université 2, implantée dans la commune de Fesdis, avancent à un rythme jugé «satisfaisant», a affirmé Mme Chorfi.

Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la capitale des Aurès a été renforcé, au titre de la saison universitaire précédente par la réception de 3.000 places pédagogiques, de 1.000 lits à l’université 2, tandis que 1.000 autres lits ont été affectés au bénéfice du centre universitaire de la commune de Barika, a-t-on rappelé.

Dans la wilaya de Batna, la rentrée universitaire 2017-2018 a été marquée par l’inscription de plus de 12.800 nouveaux étudiants dont plus de 12.000 nouveaux inscrits aux universités 1 et 2 et 800 autres au centre universitaire de Barika, a-t-on signalé. (APS)