Paramédical à Illizi : 31 postes de formation

Trente et un nouveaux postes de formation paramédicale, de diverses spécialités, ont été ouverts cette année dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris des responsables locaux du secteur de la Santé et de la Population (DSP). Ces postes retenus concernent la formation de 5 sages-femmes, 5 manipulateurs d’équipements d’imagerie, deux postes d’assistants médicaux et deux autres pour les professionnels de la préservation de la santé, en sus de la formation de cinq laborantins, a précisé le DSP, Abbès Boulifa. La carte de formation pour le secteur de la santé dans la wilaya d’Illizi retient également un poste d’assistant social, 10 postes de formation d’infirmiers et un poste de physiothérapeute, selon la même source. Ces postes sont prévus notamment pour les titulaires du baccalauréat dans les filières scientifiques (28 postes) et pour les filières littéraires (3), qui seront classés en fonction de leurs moyennes, a expliqué M. Boulifa.

Ces nouveaux recrutements visent à combler le déficit accusé dans certaines filières paramédicales et à promouvoir les prestations de santé dans cette wilaya de l’extrême Sud-Est du pays. (APS)