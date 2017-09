Prise en charge des AVC : Agir vite !

Les participants à une journée d’étude sur la prise en charge des malades atteints d’AVC, organisé samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur le développement et l’amélioration des mécanismes de traitement de ces patients. Des intervenants dont des spécialistes et des paramédicaux représentant des établissements hospitaliers nationaux ont mis l’accent sur la nécessité d’une prise en charge adaptée à l’évolution du traitement de cette maladie au niveau mondial, soulignant que les soins sont disponibles, nécessitant, toutefois, une réorganisation. Le Dr Nebouaz Samia, spécialiste en réanimation au service des urgences du CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel Abbès a soutenu que la catégorie la plus touchée par le traumatisme crânien est celle des jeunes, signalant que son service accueille par jour un à deux cas dus à la violence et aux accidents de la circulation. S’agissant des AVC, l’intervenante a souligné que la plupart des patients arrivent à l’hôpital tardivement, ce qui complique leur état de santé, exhortant de prendre en charge ces malades quatre heures avant l’attaque, soit avant les premiers signes de paraplégie. Les intervenants ont abordé, lors de cette rencontre initiée par le service de réanimation du CHU de Sidi Bel-Abbès, plusieurs thématiques traitant du traumatisme crânien dû à la violence et aux accidents de la circulation, des causes et symptômes de l’AVC et des mécanismes de sa prise en charge. (APS)