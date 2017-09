Elections locales 2017, Oran : 1.027.114 inscrits

Les premiers chiffres issus de la révision exceptionnelle et ordinaire des listes électorales dans la wilaya d’Oran font état d’un nouveau corps électoral de 1.027.114 inscrits a-t-on appris hier, de M. Ahmed Mahmoudi, Directeur de la réglementation et des affaires générales ( DRAG) de la wilaya d’Oran. Ce chiffre résulte des différentes opérations de mise à jour et assainissement des fichiers qui se sont déroulées sur deux phases. La première est de caractère ordinaire et régulier et s’est étalée sur toute la période ayant précédé la convocation du corps électoral pour les élections du 23 novembre prochain. Celle-ci a concerné le traitement des listes et fichiers communiqués par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et Aménagement du territoire. Ainsi l’on saura que sur le nombre de 5.210 cas de doubles inscriptions inter-communes, les services du DRAG ont traité et confirmé 1.325 cas. S’agissant des doubles inscriptions inter-wilaya, il a été confirmé et traité 1.155 cas sur un nombre total de 6.205 communiqué par la tutelle. Pour ce qui est des cas de personnes décédées, le ministère de l’Intérieur a communiqué une liste de 4.286 cas dont 3.433 ont été traités et confirmés. L’autre opération concernée par l’assainissement ordinaire des listes a trait à l’inscription des numéros d’actes de naissances qui n’ont pas encore été portés sur les listes du fichier électoral faute d’information détaillées. Cela concerne 43.561 cas, indique le même responsable. Toutes ces listes arrêtées après le traitement des données communiquées par le ministère de l’Intérieur ont été remises au président de la commission administrative communale électorale, cette dernière est habilitée à statuer sur leur validation. Ainsi, l’on saura que le corps électoral avant l’entame de la révision exceptionnelle des listes était de 1.018.865 inscrits. Après la convocation du corps électoral par son Président de la République, Abdelazziz Bouteflika le 26 août dernier, la deuxième phase d’assainissement et d’actualisation du fichier qui s’est déroulée du 30 au 13 septembre a donné lieu a l’inscription de 17.123 nouveaux électeurs conformément aux critères réglementaires définis par la loi. Dans cette même période, il a été procédé à la radiation de 8.874 cas, ce qui donne un nouveau corps électoral de 1.027.114 inscrits en attendant les recours dont les délais officiels de leur dépôt exprime aujourd’hui. A ce propos, l’on saura que jusqu’à hier, aucun recours n’a été déposée. Les services de la DRAG ont enregistré, par ailleurs, 25 retraits de dossiers par les partis politiques pour les élections de l’assemblée populaire de wilaya (APW) et 27 retraits pour les élections des assemblées communales dont deux pour des listes indépendantes. Il a été déposé, cependant, 7 listes pour les élections communales par un seul parti politique. Dans le volet des préparatifs logistiques, le DRAG de la wilaya a indiqué que depuis le début de l’opération, les responsables au niveau des daïras et communes ont été instruits pour recenser tous les besoins logistiques nécessaires à l’organisation des élections. Concernant l’encadrement humain, l’on croit savoir qu’il était de l’ordre de 17.000 personnes lors des élections législatives et qu’il sera doublé pour le scrutin de 23 novembre, car il s’agit d’une double élection, explique notre interlocuteur, avant de préciser que la liste de l’encadrement sera rendue publique avant les élections afin qu’elle soit soumise à l’appréciation des partis politiques. Pour les lieux des meetings, l’administration a recensé 139 endroits en mesure d’accueillir les activités des partis politiques et candidats indépendants pendant la campagne électorale. Sur ce total, l’on compte 52 stades, 15 salles de réunion, 25 places publiques, 24 salles omnisports et 23 autres lieux dont des maisons de jeunes, bibliothèques, salles de cinéma…

Amel Saher