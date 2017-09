M. Ouyahia présente le Plan d’action de son gouvernement devant l’APN : Le choix de la souveraineté dans la décision

Très optimiste, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, qui a présenté hier le Plan d’action du gouvernement devant les députés de l’APN, a fait valoir un argumentaire qui ne pourrait que susciter l’adhésion de cette institution législative.

Dans son exposé étayant les grands axes du «la feuille de route» de l’Exécutif, on discerne en effet une solution viable devant garantir la paix et la stabilité, la dynamisation de la croissance économique et la promotion des acquis sociaux. Tous ces objectifs au cœur des différents programmes initiés par le Président Bouteflika depuis son accession à la magistrature suprême à ce jour seront consacrés sur le terrain dans un esprit de souveraineté nationale et d’indépendance absolue dans la prise de décision. «Nous ne sommes plus des indigènes, nous sommes un peuple libre et souverain», a clamé M. Ouyahia qui a plaidé la capacité de l’Algérie à se sortir de la crise financière provoquée par la chute des prix du pétrole, et ce sans recourir à l’endettement extérieur ni se référer au diktat du FMI (Fonds monétaire international ), dont le pays a vécu une expérience amère durant les années 1990. Toutefois, et avant de s’étaler sur ce chapitre mettant en exergue l’engagement du gouvernement à poursuivre l’action de développement et de croissance économique face à une conjoncture financière délicate, le Premier ministre rappellera d’entrée que «le Plan d’action est celui d’un gouvernement qui a l’honneur de poursuivre la mise en œuvre du programme de Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République». M. Ouyahia enchaîne en rappelant les objectifs majeurs de ce programme présidentiel, «plébiscité par la majorité du peuple souverain le 17 avril 2014». Des objectifs qui s’articulent en termes de consolidation de la stabilité du pays, de promotion d’une démocratie apaisée, la poursuite de la croissance économique, la valorisation du capital humain, la promotion du progrès social, le renforcement des liens de solidarité au sein de la société, ainsi que la consolidation des liens de l’Algérie avec sa propre communauté basée à l’étranger.



S’unir autour du Président, meilleure réponse aux partisans de l’instabilité



Au chapitre lié à la préservation de la stabilité, qu’il y a lieu de promouvoir davantage comme le prévoit le Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre fera savoir qu’«il n’y a ni développement ni bien-être lorsque la sécurité est absente, lorsque la stabilité d’un pays est remise en cause ou lorsque l’unité d’une nation est atteinte». En vertu de ce Plan d’action, le gouvernement, dit M. Ouyahia, «ne ménagera aucun effort pour préserver la sécurité et la paix civile qui sont des fruits précieux de la Réconciliation nationale». Rendant un hommage appuyé aux différents corps de sécurité, dont «l’engagement et les sacrifices ont permis, dit-il, «de préserver le pays des troubles qui entourent nos frontières», le Premier ministre a assuré que «nos forces de sécurité, à leur tête l’ANP, bénéficieront de tout l’appui nécessaire pour poursuivre la lutte contre le terrorisme, combattre la criminalité et préserver l’intégrité du territoire national». Autre engagement du gouvernement, à ce propos, la promotion de la culture de la vigilance au sein de la société qui sera «d’un apport certain contre toute tentative d’attentat terroriste suicidaire», dit encore M. Ouyahia, qui a vigoureusement dénoncé «le lâche» attentat kamikaze ayant ciblé récemment le siège du commissariat de Tiaret. Aussi, face à toute tentative d’intrusion de sectes étrangères ou celles-là mêmes visant à raviver la fitna, le Premier ministre assure que la réponse de l’État sera des plus intraitables. «La loi sera appliquée avec fermeté, pour protéger les mosquées, ainsi que les imams. L’éducation islamique, ainsi que les zaouïas seront mises à contribution pour préserver notre authenticité», a affirmé M. Ouyahia, qui souligne en outre la consolidation de l’identité algérienne, à travers la promotion de l’arabe langue nationale et officielle, ainsi que la promotion de l’officialisation de l’amazigh , par la mise en place de l’Académie algérienne de la langue amazighe, ainsi que la généralisation de son enseignement engagé, cette année dans 28 wilayas. En sus de la promotion du rôle des partis politiques et de la consolidation de la liberté de la presse, le souci de gouvernement pour consolider la paix et la stabilité «se traduira également à travers l’attachement constant du gouvernement au dialogue avec ses partenaires sociaux», a encore fait savoir le Premier ministre. M. Ouyahia a appelé en outre à l’unité du peuple autour de son président qui est la «meilleur réponse aux partisans de l’instabilité chronique et à ceux qui guettent l’avènement du chaos».



Préservation de l’indépendance financière : les clarifications



Affirmant que «les réserves de changes, qui avaient atteint près de 200 milliards de dollars en 2014, s’étaient érodées à près de 100 milliards de dollars, cette année, le Premier ministre a soutenu qu’en réaction à une situation financière délicate, le gouvernement s’est attelé à une «politique de sauvegarde, grâce au contingentement des importations par le biais de licences». «Cette politique sera poursuivie et affinée, en même temps que sera renforcé l’investissement dans tous les secteurs productifs, de sorte à augmenter et à diversifier les exportations», a-t-il plaidé. «Le défi de la sauvegarde de l’indépendance financière du pays concerne en fait toute la société, car c’est ensemble que nous devons évoluer d’une société de consommation vers une véritable société productive, une société qui réhabilitera le travail et l’effort, une société assainie des pratiques parasitaires du gain facile, même en dehors du cadre de la loi et même au détriment de l’intérêt de la collectivité nationale», a ajouté M. Ouyahia. Rappelant que les avoirs du Fonds de régulation des recettes, qui ont culminé à plus de 5.000 milliards DA en 2012, ont été épuisés au début de cette année par le fait de déficits budgétaires successifs, M. Ouyahia a observé que le marché financier local n’était pas de taille à permettre au Trésor de s’endetter, d’autant que les banques de la place se retrouvent elles-mêmes confrontées à une raréfaction des liquidités, ce qui ralentit le financement des projets d’investissement, même lorsqu’ils sont rentables.

Parallèlement, a-t-il poursuivi, le recours à l’endettement extérieur «a été judicieusement prohibé» par le Président de la République, pour éviter au pays le risque d’être pris dans la spirale des emprunts à l’extérieur, et de se retrouver, après quelques années, en situation d’insolvabilité envers ses créanciers et en obligation de solliciter l’aide du FMI en contrepartie d’un «ajustement structurel économiquement et socialement tragique».



Financement non conventionnel : le plaidoyer



Face à la crise financière, le gouvernement a décidé de recourir au financement non conventionnel interne, comme l’ont fait d’autres pays développés, à la suite de la crise financière mondiale, il y a quelques années, a-t-il argumenté, en indiquant qu’un projet de loi portant amendement de la loi relative à la monnaie et au crédit a été déposée au Parlement, pour autoriser la Banque d’Algérie à acquérir directement des titres qui seront émis par le Trésor. Le Trésor public s’endettera ainsi pour financer les déficits du budget et financera aussi le remboursement de ses importantes dettes vis-à-vis de Sonatrach ou des banques publiques engagées dans l’assainissement de Sonelgaz, de sorte que les banques publiques retrouvent des liquidités qu’elles utiliseront pour le financement de l’investissement économique, a-t-il détaillé. Il a, toutefois, tenu à préciser que ce financement exceptionnel, qui sera limité à une durée maximale de cinq années, serait accompagné de «réformes économiques et financières», pour rétablir l’équilibre des finances publiques et celui de la balance des paiements. Les emprunts que le Trésor public obtiendra auprès de la Banque d’Algérie, a-t-il renchéri, auront un «impact positif» direct sur les citoyens, car ils permettront de relancer ou d’achever des projets de développement humain gelés ou bloqués, ces dernières années. Ces mêmes emprunts non conventionnels auprès de la Banque d’Algérie permettront à l’État de continuer de fonctionner normalement, «sans devoir imposer aux citoyens de nombreux impôts nouveaux», a-t-il fait savoir. Ces financements auront également un «impact positif» sur les entreprises locales qui recouvreront leurs créances sur l’Administration et pourront ainsi survivre et se développer, selon M. Ouyahia. En réponse «aux voix qui ont accueilli l’annonce de recours au financement non conventionnel interne en prédisant au pays une explosion de l’inflation», le Premier ministre a tenu à rassurer que les fonds qui seraient empruntés par le Trésor auprès de la Banque d’Algérie ne sont pas destinés à alimenter la consommation, mais à financer l’investissement public, «ce qui ne sera donc pas source d’inflation». De surcroît, a-t-il ajouté, le Trésor fait face actuellement à une dette publique qui ne dépasse pas les 20% du PIB, et dispose, ainsi, d’une « marge raisonnable d’endettement».

Karim Aoudia

--------------------/////////////////////

Relance économique, justice sociale et solidarité nationale

Le Plan d’action du gouvernement comprend par ailleurs une série de mesures en vue de l’intensification de l’activité économique créatrice de richesse et d’emploi. Il est question, précise du Premier ministre, de la modernisation du système bancaire et financier, de la stabilisation du cadre juridique et réglementaire des affaires, du maintien des avantage fiscaux et parafiscaux reconnus par la loi aux investissements, y compris les avantages spécifiques destinés à encourager l’investissement dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, et la satisfaction de la demande de foncier industriel. Il est également question de la promotion du l’agriculture, notamment dans le Sud, à travers la réhabilitation du foncier agricole, de la préférence à la production nationale et de la promotion des exportations hors hydrocarbures. Sur un autre volet, le Premier ministre a soutenu que «le bien-être de la population, la justice sociale et la solidarité nationale constituent des choix cardinaux». «Ce sont là les fruits des programmes successifs décidés par le Président Abdelaziz Bouteflika», a-t-il appuyé. Dans ce cadre, le domaine de l’Éduction et celui de la Santé figurent parmi la priorité du gouvernement. En la matière, «le gouvernement entend faire face aux besoins immédiats de la population, mais aussi engager la préparation des réponses aux besoins du futur proche», a souligné le Premier ministre. Il a fait état en outre de la volonté d’absorber le chômage par le maintien des différents dispositifs de créations de micro-entreprises. M. Ouyahia a plaidé en outre pour une réforme fondamentale du système des retraites, pour «faire face au vieillissement de la population et pour que notre société s’acquitte de ses devoirs envers les générations qui ont construit le pays», a-t-il expliqué. Le Premier ministre a mis l’accent par ailleurs sur la nécessité de la rationalisation des subventions publiques directes où indirecte, et ce, dit-il, «pour éviter les injustices et les incompréhensions». Concernant le domaine de logement, le Premier ministre a assuré que «les citoyens ayant signé des contrats d’acquisition de logements en location- vente doivent savoir que leurs logements seront réalisés et livrés à leurs bénéficiaires».

K. A.

--------------------/////////////////////////

Eléments marquants de l’intervention de M. Ouyahia

Développement humain :

«L’Algérie a réussi, une fois sortie de la tragédie nationale, à réaliser de grands rattrapages, puis d’importantes avancées dans tous les domaines du développement humain. Ce sont-là, les fruits des programmes successifs décidés par le Président Abdelaziz Bouteflika. L’effort de l’État pour le développement humain a connu, ces dernières années, un léger ralentissement du fait de difficultés financières, ayant conduit au gel ou au report de certaines réalisations, y compris dans les domaines de l’éducation ou de la santé.»

Éducation nationale :

«Un effort particulier sera engagé pour améliorer les conditions des études durant l’année scolaire en cours, pour réunir aussi toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens, et pour organiser également une rentrée scolaire plus réussie. La réhabilitation des établissements scolaires existants sera réalisée, et les projets en cours seront accélérés et de nouveaux établissements seront mis en chantier pour réduire la surcharge des classes.»

Santé :

«Le planning familial fera l’objet d’un intérêt accru pour rationaliser la croissance démographique et garantir un bien-être social aux générations futures. La disponibilité des médicaments sera accompagnée de la promotion de médicaments génériques de qualité. Les différents programmes de prévention et de soins déjà en application, dont le plan contre le cancer, seront poursuivis et consolidés.»

Solidarité nationale :

«L’effort de l’État sera maintenu en direction de tous ses bénéficiaires. Les catégories sociales à besoins spécifiques seront entourées du soutien de l’État, et les transferts sociaux seront maintenus au même niveau dans le budget de l’État.»

Subventions :

«Les subventions publiques directes ou indirectes feront l’objet d’une rationalisation, précédée d’une bonne préparation, pour éviter les injustices et les incompréhensions. En attendant la finalisation de ce dossier au niveau des administrations publiques, puis les consultations dont il fera l’objet, l’ensemble des subventions en place sur les produits de base demeureront en vigueur.»

Financement non conventionnel :

«Les fonds qui seront empruntés par le Trésor auprès de la Banque d’Algérie, dans le cadre du financement non conventionnel, ne seraient pas source d’inflation, puisqu’ils seront destinés à financer exclusivement l’investissement public.»

Stabilité :

«La préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’unité du pays, y compris avec le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, et avec la modernisation de la gouvernance, constitue l’un des axes majeurs du Plan d’action du gouvernement.»

Sécurité :

«La préservation de la sécurité se poursuivra par le canal d’une lutte sévère contre toutes les formes de criminalité. La prévention et la sensibilisation seront mises en avant en direction des jeunes exposés aux maux sociaux, notamment la drogue. La législation pénale sera durcie contre certains crimes, tels que le trafic de drogue ou les enlèvements de personnes. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, pour préserver la sécurité et la quiétude des citoyens.»

Société civile :

«La présence des forces de sécurité ne suffit pas à elle seule pour combattre les résidus du terrorisme. Nécessité d’œuvrer au développement du sens de la vigilance et du signalement chez le citoyen afin de circonscrire la menace terroriste. Il faut tirer les enseignements de l’attentat lâche perpétré récemment à Tiaret.»

Démocratie :

«L’enracinement de la démocratie pluraliste sera poursuivi et contribuera à la stabilité du pays. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour promouvoir le rôle des partis dans leur diversité, pour consolider la liberté de la presse et le droit à l’information, et pour dynamiser la contribution du mouvement associatif et de la société civile.»

L’amazigh :

«L’enseignement de l’amazigh, qui couvrira 28 wilayas, cette année, continuera de se propager à travers le reste du pays. Mon propos sur ce sujet serait incomplet, si je ne rappelai ici que c’est la volonté politique du Président Abdelaziz Bouteflika, traduite dans la constitutionnalisation de l’amazigh langue nationale officielle, qui permet désormais à notre pays de renforcer son unité avec cette dimension de notre identité nationale.»

R. N.