Le Coin du copiste : Au grand bonheur amateurs

La rentrée culturelle démarre sur des chapeaux de roue même s’il faut remarquer que c’est toujours à l’insu de la majorité des spectateurs et visiteurs, trop affairés par les contraintes financières de la rentrée sociale. Tandis que l’on observe ces derniers jours qu’une place de choix est accordée au cinéma algérien sous toutes ses facettes, avec notamment la récente tenue des rencontres cinématographiques de Béjaïa qui se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, des projections dans la capitale sont organisées ici et là dans des salles comme celles relevant du parc culturel de l’office Riadh El Feth. On annonce donc, après la projection de « Kindil El Bahr » lundi dernier à la salle Mohamed Zinet, celle du film du réalisateur Karim Moussaoui qui était en ouverture des rencontres de Béjaïa où il avait reçu un accueil chaleureux empreint d’émotion et de réactions positives de la part du public. « En attendant les hirondelles » arrive à Alger où il sera projeté le 21 septembre prochain à la salle Ibn Zeydoun. Rappelons à toutes fins utiles que ce long métrage a fait partie de la sélection officielle dans la catégorie « Un certain regard » au festival de Cannes 2017. on suppose que c’est avec beaucoup de curiosité que les spectateurs et nombreux cinéphiles algérois se déplaceront pour découvrir cette fiction qui a suscité tant d’intérêt en petite Kabylie. les personnes intéressées pourront assister à la projection dès 19 heures avec une entrée libre dans la limite cependant des places disponibles. Les manifestations artistiques se suivent mais ne se ressemblent pas, et on retiendra parmi plusieurs celle qui concerne les concerts de musique classique universelle en tout cas pour cette programmation. Il s’agit de « L’Opéra des opéras » :

« Un spectacle reprenant les plus grands airs d’opéra se tiendra le 23 septembre à l’Opéra Boualem Bessaih d’Alger (Ouled Fayet). L’orchestre symphonique de l’Opéra, mené par le chef d’orchestre Amine Kouider, propose à son public d’apprécier un concert lyrique revisitant les grands classiques, du Barbier de Séville aux Noces de Figaro en passant par la Traviata et Carmen », indique un site électronique à l’adresse des amoureux des standards classiques qui seront interprétés par un orchestre entièrement algérien : « Prévu le 23 septembre à 19h30, l’événement permettra de retrouver l’OSN pour une nouvelle représentation. Notez que le prix du ticket est fixé à 800 DA et sera à acheter exclusivement au niveau de la billetterie de l’opéra d’Alger, à partir du dimanche 17 septembre, de 10h à 18h », ajoute la même source.

L. Graba