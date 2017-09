Pour changer le regard sur l’Irak : Un « festival de la paix » pour Baghdad

Des centaines d'Irakiens, au pied d'une scène où jouent des musiciens, renouent avec les plaisirs d'une vie ordinaire, à travers la tenue, contre vents et marées, du 7e Festival «Baghdad, ville de la paix», organisé dans un parc au bord du Tigre, (Dajla), rapportent des médias. Au programme de ce festival également, des expositions de calligraphies et de peintures et un petit marché d'artisanat, dont l'accès, délimité par des barbelés, est strictement encadré par les forces de sécurité qui filtrent la foule de femmes et d'hommes de tous âges, aux habits apprêtés ou au look décontracté savamment travaillé. A Baghdad, où vivent près de huit millions d'habitants, la plupart des lieux de culture ont fermé au fil des ans, suite aux évènements politiques et aux conflits armés qui frappent l'Irak depuis une trentaine d'années.

L'ensemble des jeunes venus à ce festival entendent dire au monde entier que le peuple irakien «aime la paix et la vie», rapporte la même source. (APS)