Houna Qassantina : décidée à se faire entendre

Après une trêve méritée, le mois du ramadan ayant été bien rempli, les agitateurs culturels que sont l’association Numidi-Arts et les Éditions du Champ libre sont de retour avec un programme consistant, conçu sous forme de trois espaces de rencontre à l’enseigne Houna Qassantina, « reprise de l’historique annonce des programmes de décrochages constantinois de la station d’Alger de radiodiffusion ». En premier, le Forum constantinois, d’une périodicité mensuelle, se présente sous la forme classique de conférence/débat, et s’ouvre aussi bien sur des questions académiques que sur l’actualité, avec l’objectif d’«offrir un cadre d’échanges adossé à l’expertise». Ensuite, les Zinzins du Café Riche (établissement mythique situé à la Casbah), également programmé tous les mois, évènement qui s’articule autour de trois séquences :

« La semaine de l’invité », dont l’objet est de permettre à celui-ci de commenter l’actualité – nationale et internationale –, « En toute liberté », une rencontre thématique culturelle, artistique, patrimoniale, qui ouvre droit au débat entre un invité et le public, et enfin « Tout en musique », une sorte de postlude pouvant convoquer différentes couleurs musicales. La nouveauté, ce sont les Rencontres de Constantine, lesquelles se dérouleront sous forme d’entretiens, et feront appel à des personnalités venant d’horizons divers pour parler de leur parcours. Contrairement aux deux autres évènements, ces rencontres seront organisées au gré de la disponibilité des personnalités sollicitées. À tout seigneur tout honneur, c’est l’historien Benjamin Stora, enfant de Constantine, qui ouvrira le bal, le 30 septembre au niveau de la maison de la Culture Mohamed Laïd Al Khalifa, lieu préféré au palais de la Culture Malek Haddad en considération de sa localisation « en plein cœur de la ville, ce qui devrait permettre à la manifestation une plus grande visibilité », dixit Lounis Yaou, président de Numidi-Arts. C’est pour cette même raison, en plus des commodités qu’offre Al Khalifa, que le Forum de Constantine, qui se tenait auparavant au siège de l’ODEJ, a été délocalisé audit établissement. Au sujet de cet événement, il devrait accueillir, dès samedi prochain, le président de l’Autorité de Régulation de l’Audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benhamadi, qui parlera du rôle de cette dernière et des enjeux auxquels elle devra face avec l’ouverture du secteur au privé. Le 21 octobre, et à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution, ce sera au tour de Rabah Zerari, plus connu sous son nom de guerre du Commandant Azzedine, d’apporter son témoignage sur l’histoire de la Guerre d’indépendance. Enfin, l’archéologue Abderrahmane Khelifa donnera une conférence, le dernier samedi du mois de novembre, sur le thème « Constantine : une histoire de long cours ». Lors de la rencontre avec les médias, tenue samedi dans leur fief du Café Riche, Lounis Yaou et Meriem Merdaci, directrice des Éditions du Champ libre, ont précisé que c’était l’accueil réservé, au mois de ramadan passé, au Zinzins du Café Riche et au Forum de Constantine, qui les a confortés dans leur démarche, celle de créer de nouveaux espaces où primeront la parole, car « Constantine a des choses à dire à l’Algérie et aux Algériens, et les Algériens des choses dire à partir de Constantine », mais aussi l’écoute de la parole de l’autre. Les deux promoteurs de Houna Qassantina ont également fait montre de leur souhait de voir davantage de personnes s’impliquer dans l’organisation de cette manifestation, laquelle « appartient à tous les Constantinois », notamment sur le plan du sponsoring, les opérateurs économiques ne manquant pourtant pas à Constantine.

Issam B.