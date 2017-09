Projection en avant-première de Hanachia : résistance du dernier Bey de Constantine

La dernière production cinématographique de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», à savoir Hanachia, du cinéaste Boualem Aissaoui, a été projetée en avant-première, samedi soir, à la salle Ibn Zeydoun, à Alger, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et de la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit.

D’une durée de 2h14, ce long métrage de fiction explore le patrimoine historique et culturel de la capitale de l’Est à travers cette muse, fille de la tribu des Hanencha, qui compte parmi les tribus qui se sont élevées farouchement contre les abus du beylicat. belle jusqu’à enivrer tant de poètes et faire vibrer des passions éperdument amoureuses, Hanachia est promise à la cour du Bey Hadj Ahmed de Constantine, le plus algérien, de par sa naissance, de tous les beys qui ont gouverné en Algérie durant la période ottomane.

Les rôles principaux ont été distribués à Mouni Boualem et Ali Djebara, avec notamment la participation de Hacéne Benzerari, Faouzi Saichi et Sami Allam. le film fait voyager dans le temps; au début du XIXe siècle, lorsqu’au moment d’une halte féerique à la tribu des Hanencha où sa beauté se découvre pour la première fois et où se rencontrent, à l’occasion d’une cérémonie traditionnelle, les représentants des tribus Nemamcha et Harakta pour se concerter derrière les clameurs de la fête, sur les dangers qui menacent leurs autonomies et sur de possibles alliances à conclure avec la cour du Bey Hadj Ahmed où s’affirme le rôle discret mais combien influent de la mère, Hadjia Roquia ; dans le contexte général des préparatifs de l’agression coloniale française, le destin de la belle « Hanachia » n’est en fait qu’un prétexte pour revisiter des pages d’histoire, à partir du «coup de l’éventail» à la part grandissante prise par Hadj Ahmed Bey dans la défense d’Alger et plus tard dans les batailles héroïques de Constantine jusqu’à la fin de son combat, après de longues années de résistance.

Produit par le centre algérien de développement du cinéma, d’après un scénario original de Zoubeida Maâmeria, ce long métrage de fiction est un poème d’amour forgé aux valeurs de l’honneur et de la résistance. Bien servi par l’image, les plans de réalisation ont fait défaut et ont installé une sorte de lassitude chez les spectateurs, notamment avec les dialogues tardifs et la narration classique des faits sans pour autant stimuler l’enthousiasme et la devinette du spectateur.

« Hanachia » est le fil conducteur pour pénétrer la cour du dernier Bey de Constantine, approcher sous un autre angle la personnalité de ce dernier, injustement calomnié dans la littérature coloniale, homme de culture, stratège militaire, bâtisseur et figure historique de la résistance à l’occupation française.

Kader Bentounès