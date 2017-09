Grand Angle : Le plan Salamé sera-t-il le bon ?

À partir de Moscou, le nouvel émissaire de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a annoncé la tenue, le 20 septembre courant, d’une réunion de haut niveau sur la Libye à New York. La réunion qui se tiendra en marge des travaux de la 72e session de l’Assemblée générale a pour objectif de parvenir à sortir de la crise et permettre enfin à la Libye et aux Libyens d’ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Pour ce faire Ghassan Salamé devrait présenter son plan qui comporte un amendement de l’accord politique libyen (LPL) —sujet sur lequel tous les acteurs concernés par la crise sont d’accord­— qui sera suivi d’une période de transition et à terme l’organisation d’élections élargies. Du côté de l’ONU, on est conscient qu’il y a urgence d’autant que, selon l’Accord politique, la fin de la période de transition politique est prévue le 17 décembre prochain. Le vide qui s’en suivra risque de complexifier la situation déjà précaire aux plans politique et sécuritaire. De même que selon la MANUL, la nouvelle stratégie vise à appuyer le rôle central des Nations Unies pour ce qui est de faciliter un dialogue politique sous l’égide des Libyens eux-mêmes en vue d’instaurer la stabilité et l’unité de la Libye. Une finalité à laquelle œuvre également l’Union Africaine à travers son Comité de haut niveau sur la crise en Libye qui a tenu début septembre sa 4e réunion à Brazzaville. Au terme de ces travaux, une feuille de route a été adoptée proposant la tenue d'un dialogue inclusif inter-libyen en décembre prochain à Addis-Abeba et le lancement, en janvier 2018, du processus électoral en Libye qui débutera par un référendum constitutionnel, suivi des législatives et d'une présidentielle qui sera précédée par l'installation des institutions de la transition, la date restant à déterminer. C’est dire que les plans des deux organisations convergent. Et pour cause, la solution politique est celle sur laquelle un consensus a été trouvée, car jugée la seule à même de prémunir la Libye des dangers qui la guettent si la crise qui remonte à 2011 venait à durer encore. En effet, le non-règlement du conflit et sa non-appropriation par les Libyens constitueraient une invitation à une intervention étrangère qui ne manquera pas d’être saisie d’autant que les conséquences de la crise libyenne impactent aussi sur l’Union européenne. Or, a-t-on mis en garde, « une option militaire ne saurait être acceptée car elle mènerait à la partition et au chaos en Libye et profiterait aux forces du mal, à savoir les groupes criminels et terroristes ». Pour écarter définitivement ce risque, il revient aux parties libyennes « de transcender leurs divergences, mener à son terme le compromis qu’ils ont scellé en signant le 17 décembre 2015, l’Accord politique libyen, et s’engager dans sa mise en œuvre sur une base consensuelle », comme souligné par le chef de la diplomatie algérienne à partir de Brazzaville. Une voie qu’ils finiront par suivre pour peu qu’on mette fin aux interférences qui parasitent les efforts déployés à ce jour.

Nadia K.