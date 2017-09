Syrie : Washington accuse Moscou d’avoir bombardé ses alliés

Le Pentagone a déclaré samedi que les forces russes avaient bombardé un site dans l'est de la Syrie, où sont déployées des forces soutenues par les Etats-Unis qui luttent contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI). «À environ 12h30 GMT, le 16 septembre, des forces russes ont visé un site à l'est du fleuve Euphrate en Syrie, près de Deir Ezzor, faisant des blessés au sein des forces partenaires de la coalition», a indiqué la coalition dirigée par les Etats-Unis dans un communiqué. «Des munitions russes ont frappé un site qui abrite des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) et des conseillers de la coalition, ce que savent les Russes. Plusieurs combattants des FDS ont été blessés», a ajouté le communiqué. Les troupes de la coalition internationale n'ont pas été blessées. Les FDS, une alliance regroupant des combattants kurdes et arabes soutenus par Washington, ont été les premières à signaler ce bombardement. Ce serait la première fois que les FDS accusent la Russie de mener une attaque contre ses combattants. L'armée russe a plus tard affirmé aux médias locaux ne pas avoir visé le groupe.