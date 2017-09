Libye : Combats entre force de sécurité et milice

De violents combats ont éclaté hier entre une force de sécurité et une milice d'un ex-trafiquant présumé de migrants, dans la ville de Sabratha, plate-forme libyenne de l'immigration clandestine vers l'Europe, selon un responsable local de la sécurité. Ces affrontements ont débuté après la mort d'un membre de la milice d'Ahmad Dabbashi, dit Al-Ammou (l'oncle), connu pour avoir été l'un des barons locaux du trafic de migrants et qui contrôle près de la moitié de cette ville située à environ 70 kilomètres à l'ouest de Tripoli. L'incident mortel a eu lieu à un barrage tenu par une force de sécurité formée initialement par le gouvernement d'union nationale (GNA) pour chasser les jihadistes du groupe État islamique (EI), qui avaient occupé brièvement le centre-ville en février 2016. «Quatre membres de la milice d'Al-Ammou, qui étaient dans une voiture, ont tiré sur le «check point». Nos hommes ont riposté. L'un (des miliciens) a été tué et trois autres ont été blessés», a indiqué par téléphone à l'AFP un responsable de la sécurité. «Leur milice a répliqué une demi-heure plus tard et, depuis, les affrontements se poursuivent», a-t-il ajouté sur fond de tirs nourris et d'explosions nettement audibles au téléphone. «Ces criminels ne veulent pas d'armée ou d'un rétablissement de la sécurité dans la ville», a-t-il dit. Il était, dans l'immédiat, impossible d'obtenir une version des faits auprès des miliciens. Le flux de migrants entre la Libye et l'Italie a enregistré une chute spectaculaire cet été, avec 6.500 arrivées depuis la mi-juillet, soit à peine 15% de la moyenne enregistrée sur cette période entre 2014 et 2016.