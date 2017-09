Hamas - Fatah : L’heure du dialogue

Le mouvement palestinien, Hamas, au pouvoir dans la bande de Ghaza depuis 2007, a annoncé hier la dissolution d'un conseil controversé perçu comme une entrave à l'unité interpalestinienne, et appelle le Fatah à engager des nouvelles discussions de réconciliation.

Cette annonce a été favorablement accueillie par l'ONU et par le Fatah du président Mahmoud Abbas. Il n'est toutefois pas encore clair dans quelle mesure cette offre pourra permettre de rapprocher les deux frères ennemis palestiniens. «En réponse aux efforts égyptiens, le Hamas annonce la dissolution du «comité administratif» dans la bande de Ghaza et donne son accord pour entamer des discussions sur la réconciliation et pour organiser des élections générales, selon un communiqué publié tôt hier. Le Hamas avait créé en mars ce «comité administratif» formé de sept hauts responsables du mouvement. Il avait été perçu par le président Abbas comme un gouvernement parallèle entravant la réconciliation, ce que le mouvement Hamas, avait nié. L'annonce du Hamas intervient quelques jours après une visite au Caire de son chef, Ismaïl Haniyeh, dont c'était le premier déplacement dans ce pays depuis son élection en mai. Les relations entre l'Egypte et le Hamas étaient très tendues depuis l’éviction en 2013 de l'ancien président Mohammed Morsi. En réponse au Hamas, un dirigeant du Fatah, Azzam al-Ahmad, a évoqué une prochaine réunion entre les deux partis suivie d'une rencontre élargie aux autres factions palestiniennes, dans l'optique de discuter d'un document sur la réconciliation. «Le gouvernement palestinien doit à présent revenir à Ghaza pour exercer son autorité, comme il le fait en Cisjordanie», a dit Azzam al-Ahmad, cité par l'agence officielle Wafa. Le président Abbas se trouve actuellement à New York, où il doit s'exprimer mercredi devant l'Assemblée générale de l'ONU. L'émissaire de l'ONU chargé du Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a lui aussi salué l'annonce du Hamas, et jugé prioritaire pour le gouvernement palestinien d'améliorer la situation humanitaire dans l'enclave. La bande de Ghaza, qui a connu ces dix dernières années trois agressions militaires israéliennes, compte quelque deux millions d'habitants et est soumise depuis dix ans à un rigoureux blocus de l'Etat hébreu.