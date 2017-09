Barrages : Le taux de remplissage estimé à 55%

Le taux de remplissage des barrages est estimé actuellement à 55%, a indiqué hier à Alger le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, affirmant qu’il n’existe pas de «crise» d’alimentation en eau potable (AEP). Actuellement à 55%, le taux de remplissage des barrages est «bon» au vu de la nature de cette période de l’année qui enregistre habituellement un recul du taux de remplissage, a précisé M. Necib à la presse en marge de la présentation du Plan d’action du gouvernement à l’Assemblée populaire nationale (APN).

M. Necib a estimé que le déficit actuel ne peut pas être qualifié de «crise» car il s’agit d’une simple fluctuation conjoncturelle résultant d’un manque de pluviosité dans l’ensemble de la région méditerranéenne. Le ministre a rassuré que «l’Etat mobilisera tous les moyens et mettra en place toutes les solutions et mécanismes nécessaires» pour faire face à la situation actuelle et ce, à travers la réalisation des projets programmés afin d’assurer aux citoyens la disponibilité de l’eau potable. Concernant les objectifs du Plan d’action du gouvernement pour son secteur, M. Necib a indiqué qu’ils tendent, dans leur ensemble, à renforcer la disponibilité de la ressource hydrique, à soutenir le développent de l’agriculture et de l’industrie et à relancer plusieurs projets, notamment les grands transferts d’eau du Sud vers les Hauts Plateaux, ce qui créera, a-t-il dit, des opportunités pour le développement agricole et l’aménagement du territoire.

A ce propos, le ministre a fait état de la relance du projet d’extension de la station de dessalement d’eau de mer d’El Tarf en vue de couvrir les besoins croissants dans le nord-est du pays. (APS)