Feux de forêt : Un été destructeur

Les services de la Direction générale protection civile (DGPC) ont enregistré, durant la saison d’été de l’année en cours, 2.343 foyers d’incendie qui ont ravagé 51.908 hectares à travers le territoire national, selon un bilan de ce corps constitué. Ces chiffres reflètent une nette augmentation des incendies par rapport aux années précédentes, a souligné le sous-directeur des statistiques et de l’information auprès de la DGPC, le colonel Farouk Achour, notant que ceci a été favorisé par les conditions climatiques constatées durant l’été 2017.

Ce même bilan a relevé que ces incendies ont touché 27.821 ha en milieux forestiers, 9.984 ha de maquis, 1.588 ha de récoltes, 14.103 ha de broussailles.

Les feux ont détruit également 4.285 palmiers, 176.969 arbres fruitiers et 213.801 bottes de foins, a-t-on ajouté. L’amélioration des dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies cette année, notamment les dispositifs de proximité près des forêts ont aidé à empêcher la propagation des feux lors de plusieurs opérations d’extinction des flammes d’importants incendies enregistrés cet été, a soutenu le colonel Achour.

Pour sa part, la direction générale des forets n’a ménagé aucun effort pour faire face à ces incendies, mais, en plus des fortes chaleurs de l’été, cette institution manque énormément de moyens et surtout de prérogatives. Pour y remédier, le directeur général des forêts, Azzedine Sekrane a indiqué, lors de son déplacement à Batna, que «plus de 240 cadres des forêts seront formés au cours de cette année en qualité d’officiers de police judiciaire de l’administration forestière à travers les 48 wilayas du pays». Il a, par ailleurs, parrainé le lancement d’une session de formation de 112 cadres du corps technique de l’administration des forêts à la qualité d’officiers de police judiciaire ».

Les participants à cette formation dont des conservateurs de forêts, des chefs de services et de circonscription et des ingénieurs en forêts suivront des cours théoriques et pratiques donnés par des magistrats et des officiers de la Gendarmerie nationale dans le cadre d’une convention signée par la DGF, le ministère de la Justice et le commandement de la Gendarmerie nationale.

Ainsi, donnant cette qualité aux cadres de la DGF, ces derniers seront chargés de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de les présenter directement au juge d’instruction. Concrètement, l’exercice par la police judiciaire de sa mission est dirigé pendant la phase d’enquête par le procureur de la République, et pendant l’instruction par le juge d’instruction.

D’autre part, selon le dernier bilan de la gendarmerie nationale datant du mois dernier, souligne que 26 individus ont été impliqués dans le départ de ces incendies ont été arrêtés.

L’objectif actuel pour le patron de la direction des forêts est de « généraliser la présence des cadres disposant de la qualité d’officier de la police judiciaire sur toutes les circonscriptions forestières du pays et en augmenter le nombre ».

Il a assuré que le nombre de cadres bénéficiant de la même formation sera doublé l’année prochaine afin de répondre au souci de préservation du patrimoine forestier et de lutte contre les dangers le menaçant dont le braconnage, la coupe illicite d’arbres, l’exploitation sans autorisation des produits de la forêt et même les constructions illicites sur les terres forestières.

Le même responsable a fait savoir qu’«un programme sera engagé pour reboiser la surface embrasée si le niveau des précipitations est inférieur au niveau requis pour en assurer la régénération naturelle ». A une question sur les causes de ces incendies, le DGF a indiqué que les conclusions des enquêtes seront communiqués ultérieurement par les instances compétentes en l’occurrence les parquets et les services de Gendarmerie des wilayas concernées. Concernant le dédommagement des victimes des incendies, M. Sekrane a souligné qu’à ce jour, l’indemnisation a concerné la catégorie des victimes assurées auprès du CNMA (Caisse nationale de mutualité agricole) et les enquêtes approfondies se poursuivent normalement en vue d’indemniser les victimes non assurées pris en charge par l’Etat

Salima Ett.