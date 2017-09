Sécurité alimentaire : « irriguer 9 millions d’hectares »

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a indiqué, hier, que son département œuvre à élargir les surfaces agricoles à plus de 9 millions d’hectares et les surfaces irriguées à plus de 2 millions d’hectares, afin de garantir la sécurité alimentaire du pays.

Le ministre qui intervenait à l’émission « Invité du matin » de la Chaîne Une de la radio nationale, a ajouté que la surface des terres agricoles en Algérie est de 8,5 millions d’hectares et la surface irriguée actuelle est de 1,3 million d’hectares.

M. Bouazgui a précisé que la production nationale est estimée à plus de 3 milliards de dinars et ce, grâce aux différents programmes qui se sont succédé depuis l’année 2000. L’invité de la radio nationale a précisé dans le même ordre d’idées que 70% des besoins des citoyens en produits agricoles sont produits localement. Le but est d’arriver dans les prochaines années à l’autosuffisance et à garantir la sécurité alimentaire du pays.



Des contrats de concession pour 20.000 investisseurs



Sur un autre registre, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a affirmé que près de 20.000 investisseurs ont bénéficié de contrats de concession dans le cadre du nouveau programme depuis 2011 à ce jour. Il fera savoir également que son département a enregistré plus de 130.000 bénéficiaires d’acte d’accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur, précisant à ce titre que plus de 2 millions d’hectares ont été distribués ces dernières années. Etayant ses dires, le ministre a fait savoir que « certains investisseurs n’ont pas exploité leurs terres agricoles pendant plus de dix années, ce qui a nécessité une opération de filtrage afin de restituer les terres qui n’ont pas été exploitées ».

Le premier responsable du secteur de l’agriculture a indiqué que parmi les priorités du ministère et de ses structures, figure la réduction de la facture des importations notamment celle des céréales. Il fera savoir à ce propos que la production de cette année a atteint 34 millions de quintaux et ce en dépit du manque important de pluviosité et de la sécheresse persistante qui a touché cinq wilayas du pays. Cette importante production est due, selon le ministre, au recours à d’autres surfaces où l’on a utilisé les techniques d’irrigation, ceci d’autant plus que l’Algérie dispose de 200.000 hectares de surface irriguée consacrée aux céréales. L’objectif est, selon le ministre, de consacrer quelque 600.000 hectares afin de doubler la production de céréales.

M. Bouazgui a révélé par ailleurs, que les services du ministère, en collaboration avec le ministère des Ressources en eaux, se penchent actuellement sur la perspective de mettre en place une feuille de route commune qui permettra de trouver les solutions nécessaires à même d’assurer l’extension des surfaces irriguées, notamment celles consacrées à la culture des céréales.



Un guichet unique en prévision des labours-semailles



M. Bouazgui a fait savoir par ailleurs qu’en prévision du lancement de la saison des labours et semailles, toutes les dispositions ont été prises afin de faciliter aux agriculteurs les procédures d’octroi des semences. A cet effet, un guichet unique a été mis en place pour la première fois au niveau de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Concernant les semences, le ministre a précisé qu’elles seront disponibles en quantités suffisantes. « Idem pour les engrais », dira le ministre tout en rappelant le soutien de l’Etat aux agriculteurs à travers l’octroi des crédits et l’accompagnement technique aux producteurs des céréales.

Interrogé à propos de la viande putréfiée des moutons sacrifiés à l’occasion de l’Aid El-Adha, le ministre a fait savoir que « les résultats des analyses sont en cours d’examen au niveau des différents laboratoires et le rapport sera communiqué dans les prochains jours.

Au sujet des feux de forêt déclenchés durant cet été, le ministre a fait savoir que 18 wilayas ont été touchées, dont 14 wilayas de manière particulière. Il rappellera à ce propos que 2.343 foyers d’incendie ayant ravagé 51.908 hectares ont été recensés à travers le territoire national. Ces incendies ont touché 27.821 ha en milieux forestiers, 9.984 ha de maquis, 1.588 ha de récoltes, 14.103 ha de broussailles. Les feux ont détruit également 4.285 palmiers, 176.969 arbres fruitiers et 213.801 bottes de foins, a-t-il ajouté.

Salima Ettouahria