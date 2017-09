7e Salon international de la pêche et de l’aquaculture : 300 participants attendus

Plus de 300 participants sont attendus à la 7e édition du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (SIPA) prévu au Centre des conventions d’Oran du 9 au 12 novembre 2017, a indiqué le directeur général de la pêche et de l’aquaculture. Le salon sera organisé cette année sous le slogan «Pour un développement durable et diversifié de l’économie de la pêche et de l’aquaculture» compte tenu de l’importance accordée aux volets économie et investissements, a souligné Hammouche Taha. L’évènement verra la participation d’opérateurs et de professionnels, d’institutions et d’organismes activant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, venant de diverses régions du pays que de l’étranger. La participation étrangère concernera une dizaine de pays européens et arabes dont la France, la Grèce, Chypre, la Tunisie et la Turquie. Le SIPA offre aux professionnels du secteur et aux investisseurs l’opportunité de découvrir toutes les nouveautés et les possibilités offertes dans le domaine de la pêche et notamment de l’aquaculture, un créneau qui connaît un grand engouement ces dernières années, a noté le même responsable. Un riche programme de conférences sera organisé en marge de cet évènement, abordant diverses thématiques en rapport avec la pêche et l’aquaculture. Ces rencontres seront animées par des experts internationaux représentant des organisations mondiales, onusiennes notamment. Une formation dans le domaine de l’aquaculture sera, par ailleurs, dispensée aux investisseurs, a indiqué M. Hammouche, ajoutant que la pêche artisanale, dont le développement constitue une des priorités des pouvoirs publics, aura également sa place dans ce salon, avec des exposants spécialisés et des conférences thématiques.

Le même responsable a rappelé que la pêche artisanale représente 70% de la flotte nationale et contribue de manière significative à la croissance du secteur d’une part, et à la création d’emplois, d’autre part.