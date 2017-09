2e Salon International de l’Industrie Minière : Carrefour de l’inovation technologique

Après maints reports, la 2e édition de Salon international de l’industrie minière (MICA) aura lieu du 26 au 28 septembre 2017. Organisé par Symbiose-Communication-Environnement, sous le haut patronage du ministère de l’Industrie et des Mines, cet événement constituera un point de rencontre de tous les acteurs du secteur minier et un carrefour d’échange de connaissances et d’expérience dans le domaine.

Près d’une centaine d’exposants nationaux et étrangers et près de 4.000 visiteurs sont attendus à cet important rendez-vous économique, qui sera mis à profit par les entreprises participantes pour présenter leurs nouveautés en matière de recherche, d’exploitation, de traitement et de transformation des différents produits miniers.

Destiné exclusivement aux professionnels, ce salon de trois jours vise à contribuer dans le processus de développement de l’industrie de transformation en Algérie qui recèle d’importantes potentialités. En effet, l’Algérie possède des richesses dans le secteur minier. Pour valoriser ces richesses, les pouvoirs publics ont lancé de grandes opérations de développement des phosphates, du minerai de fer, des métaux de base, de l’or et d’autres minerais à travers la valorisation des projets existants (gisement de fer de Gara Djebilet et celui du zinc-plomb de Béjaia) et la création de nouvelles installations (nouvelles unités de production de bentonite de Maghnia, mise en production du gisement de baryte de Draissa (Béchar) et la construction de deux nouvelles marbreries à Skikda et Sig). Autant de projets qui viendront assurément doubler le chiffre d’affaires du secteur des mines pour atteindre 40 milliards de dinars mais aussi réduire la facture d’importation, notamment là où le pays dispose d’un potentiel réel, à l’exemple du carbonate de calcium, de la bentonite, de la baryte, du marbre et du granite.

Il faut savoir que la production du phosphate, minerai très rentable, vise à atteindre les 6 millions de tonnes/an à l’horizon 2018 et 10 millions de tonnes à l’horizon 2020 contre 1,2 million de tonnes de brut actuellement. Dans ce contexte, la réalisation de quatre unités de transformation dont deux unités à Oued El Kebrit (Souk Ahras) et à El Aouinat (wilaya de Guelma) sont prévues. De nombreux projets dans la construction en Algérie génèrent une forte consommation de matériaux. Selon les estimations, les besoins en granulats s’élèvent à 300 millions de tonnes/an et les besoins en sable à 150 millions de tonnes/an, d’où l’importance de valoriser et développer l’industrie minière.

Le Salon international des produits et services pour les mines et carrières s’inscrit dans cette optique. Ce salon, qui a pour vocation d’être un événement incontournable pour les professionnels du secteur, propose durant trois jours un riche programme technique de conférences animé par des experts, notamment en matière de développement durable et d’activités minières en Algérie. Des ateliers de formation dans le domaine des mines seront, également, à l’ordre du jour de cette 2e édition de la MICA.

Kamélia H.