Agroalimentaire : L’impérative approche territoriale

Le développement des filières agroalimentaires a été la problématique débattue, hier à Alger, par nombre d’experts, lors de la présentation du Programme d’appui au développement des entreprises et des chaînes de valeur agricole et agroalimentaire, mené conjointement par le World Trade Center Algiers (WTCA), et l’École nationale supérieure agronomique (Ensa).

A travers ce programme, dira Lakhdar Khelifi, directeur général de l’Ensa, il est question d’apporter un appui en termes de formation et de recherche scientifique aux entreprises algériennes qui œuvrent dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Autrement dit, l’objectif est d’adapter les formations aux besoins économiques. Former des «diplômés opérationnels» capables d’apporter un plus à l’économie nationale. Lui emboîtant le pas, Hocine Saibi, conseiller au WTCA, relève que la formation est un «préalable» pour l’organisation des filières, afin de pouvoir répondre à une compétitivité effrénée qu’impose une internationalisation galopante. Quant à Zoubar Ali, représentant du ministère de l’Agriculture, il relève la nécessité de parvenir à une synergie des acteurs et l’impératif d’orienter la recherche vers le terrain. Présentant les justificatifs et principes dudit programme, Abdelhamid Bencharif, conseiller au WTCA,< revient sur les incohérences qui ont entaché le secteur agroalimentaire, freinant ainsi son essor. Sans tarder, il déplore l’inefficacité des dispositifs d’appui en réseaux et le manque d’implication des acteurs concernés. S’ajoute une mauvaise connaissance des bonnes pratiques par les différents acteurs concernés par le projet. Plus que jamais, s’impose le renforcement des capacités institutionnelles et des acteurs économiques, afin de permettre de partager la même vision stratégique et acquérir les bonnes pratiques pour concevoir et mettre en place le dispositif. Dans son intervention, M. Bencharif préconise également de repenser la coopération internationale, à travers la mise en place d’un dispositif en réseau local qui met en relation les acteurs du territoire pour devenir un vis-à-vis crédible et qui permet l’appropriation des savoirs, des bonnes pratiques et leur démultiplication, ainsi que la pérennité des projets. A ses yeux, le financement peut jouer le rôle de catalyseur, mais ce sont l’adhésion et la volonté des différents partenaires, l’élaboration d’un plan d’action mobilisateur attractif et convaincant, la capacité des animateurs à inciter le travail collaboratif et à répondre aux préoccupations des partenaires, qui déterminent, d’abord, la survie des clusters, importants dans la relance du domaine.



Répondre aux attentes spécifiques des entreprises agroalimentaires



Autant de facteurs qui font que l’Algérie soit devancée par ses voisins (Maroc et Tunisie), devenus pionniers dans le continent. Pour sa part, Ali Daoudi, chef du département économie à l’Ensa, rebondit sur la mondialisation des systèmes alimentaires. D’où la nécessité, argumente-t-il, d’aller vers une assise territoriale, avec comme proposition le développement de l’agriculture contractuelle, moyen de coordination entre l’agro-industrie et l’amont agricole.

S’agissant du programme présenté et débattu, l’universitaire explique qu’il s’articule autour de trois objectifs spécifiques. Répondre aux attentes spécifiques des entreprises agroalimentaires, quelle que soit leur forme d’organisation ou leur taille, apporter les techniques et méthodes de l’analyse stratégique moderne, nécessaires à la conception et au développement de stratégies adaptées aux contextes des entreprises. Aussi, il s’agit d’accompagner les cadres dirigeants pour une meilleure compréhension des mécanismes d’insertion des entreprises dans la filière et la construction des chaînes de valeur territoriales.

Fouad Irnatene