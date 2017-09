Regard : Les amis de la nature se redressent

C’est un fait, la «réconciliation » entre la nature et l’Algérien où qu’il soit et quelque soit son niveau social ou intellectuel, qui était quelques années auparavant presque inespérée, voire une chimère —absence de la culture du vert oblige— se précise, chez-nous, avec une prise de conscience quant à l’importance de cette nouvelle donne tant pour notre santé que notre bien-être. Ce n’est plus une affaire d’embellissement ou d’ornement, tant s’en faut ; avec tous ces programmes et stratégies, sans oublier aussi tous ces jeunes, structurés dans des mouvements associatifs pour défendre, bec et ongles, très souvent, il faut le préciser, avec des moyens élémentaires, la «planète bleue». Eloigner le danger avec des gestes ordinaires au quotidien, des mots simples très souvent pour cultiver l’amour de dam nature, est leur devise. On les voit d’ailleurs courir dans tous les sens pour organiser des opérations de nettoiement des quartiers, des plages à l’approche de la saison estivale, distribuer des dépliants en concernant la préservation des ressources naturelles aux passants ou encore animer des manifestations qui portent sur le même thème. Aujourd’hui, le souci environnemental bondit, à coup sûr, à grands pas, alors que dans un passé récent beaucoup ne se gênaient nullement d’afficher leur scepticisme à outrance, parfois, leur ignorance lorsque cette thématique est abordée dans un quartier. De nos jours, on s’organise dans les quartiers comme on peut pour lutter contre le manque d’hygiène, la préservation des espaces verts. Les initiatives qui ne manquent pas crient haut et fort que l’environnement, c’est l’affaire de tous et du citoyen avant tout. Ne dit-on pas que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves ?

Samia D.