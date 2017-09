ONU : La couche d’ozone devrait se rétablir au milieu du siècle

À l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone (16 septembre), le Secrétariat de l'ozone hébergé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a indiqué que les efforts menés ces 30 dernières années devraient permettre un rétablissement de la couche d'ozone d'ici le milieu du siècle.

Les Nations Unies ont célébrés samedi également les 30 ans du Protocole de Montréal et les avancées majeures que ce traité a permis en matière de protection de la couche d'ozone. Située dans la haute atmosphère terrestre, la couche d'ozone nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. Au milieu des années 80, les scientifiques ont découvert un «trou» dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique —le premier endroit dans l'atmosphère terrestre à montrer des signes d'appauvrissement grave. Face à ce problème, les Etats ont conclu le 16 septembre 1987 un protocole —le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

L'objectif était alors de réduire drastiquement la production et l'utilisation des chlorofluorocarbones (CFC), et autres substances responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone, utilisées dans les aérosols, les systèmes de réfrigération, et dans de nombreux autres produits.

«Le 30e anniversaire du Protocole de Montréal est une étape importante pour tous les peuples et notre planète.

Lorsque les scientifiques ont découvert que des produits du quotidien détruisaient la fragile couche d'ozone, le monde a répondu avec le Protocole de Montréal», a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rappelant que ce traité à permis chaque année de sauver la vie de millions de personnes du cancer de la cataracte. À ce jour, 99% des substances appauvrissant la couche d'ozone qui sont contrôlées en vertu du Protocole de Montréal ont été éliminées. Selon le Secrétariat de l'Ozone hébergé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), organisme sous lequel se trouve le protocole, les efforts menés ces 30 dernières années devraient permettre un rétablissement de la couche d'ozone d'ici le milieu du siècle.

«L'histoire de la couche d'ozone continue à montrer l'exemple», a déclaré dans un communiqué de presse Tina Birmpili, la Chef du Secrétariat de l'Ozone. «Il est la preuve de ce qui peut être fait lorsque nous écoutons les scientifiques et que nous mettons nos différences de côté afin d'agir pour la planète. Mais cela ne doit pas être une exception». (APS)