Importation des molécules destructrices : L’Algérie reste vigilante

Le trou de la couche d'ozone est lié aux conditions environnementales. Il est provoqué par une réaction avec du chlore qui va détruire les molécules d'ozone et par là-même notre protection contre les rayons ultra-violets.

Les substances à l’origine de la perdition d’ozone sont des composés halogènes qui ne sont pas produits par la nature.

Ces molécules en se décomposant sous l’action de la lumière libère le chlore qui casse les molécules d’ozone. La taille du trou va donc varier au fil des années. Lors des six mois sans soleil, l'atmosphère se refroidit et facilite la création de l'acide. Ce qui permet, avec l'arrivée des premiers rayons du soleil, fin août en Antarctique, de catalyser les réactions chimiques. Ainsi, le trou atteint sa plus grande taille à la sortie de l'hiver vers octobre (dans l'hémisphère Sud). L’atome de chlore a une durée de vie pouvant atteindre une centaine d’année et détruira plusieurs milliers de molécules d’ozone avant de disparaître. Les substances appauvrissant la couche d’ozone sont utilisés dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs, les extincteurs d’incendies et servent de même pour certains appareils médicaux. Il est vrai que c’est un besoin nécessaire mais malheureusement nocif pour l’environnement.

L’Algérie ne produit pas ces substances mais elle les utilisent et les importent. Afin de définir leur utilisation et répartir les quotas importés par les différents clients, un comité interministériel a été installé en 2007. L’Algérie importe près de 1.000 tonnes de ces substances et ce comité se charge entre autres de répartir équitablement les quotas importés par les utilisateurs.

L’Algérie ayant ratifié le protocole de Montréal, elle s’est engagé au même titre que les pays signataires à éliminer progressivement l’emploi de ces substances. En effet, Le protocole de Montréal oblige les parties signataires à éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, selon un calendrier préétabli. Vingt ans après son adoption, le protocole de Montréal représente un modèle d'accord environnemental multilatéral. Pour contribuer à cet objectif, l’Algérie a mis en place un règlement qui intègre les dispositions du protocole de Montréal. Il ressort ainsi, selon le décret exécutif ayant pour objet de réglementer l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dénommée «substances réglementées», que l’exportation de substances réglementées récupérées et destinées à la destruction ou à la régénération conformément aux engagements internationaux de l’Algérie, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l’Environnement. Il est aussi précisé que l’importation de substances réglementées usagées, récupérées, recyclées ou régénérées est interdite et ne peut être opérée qu’à partir d’Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l’Algérie en matière de protection de la couche d’ozone. Il est entendu par utilisation essentielle, toute utilisation qui est nécessaire à la santé, à la sécurité ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société, pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur. La récupération concerne la collecte et le stockage des substances réglementées provenant de produits ou d’équipements durant leur maintenance ou leur entretien ou avant leur recyclage, régénération ou destruction. Quant au recyclage, il est la réutilisation d’une substance réglementée récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base. La régénération veut dire retraitement d’une substance réglementée récupérée, au moyen d’opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de présenter des performances équivalentes à celles d’une substance neuve, compte tenu de l’usage prévu. Quant à la destruction elle concerne toute opération de traitement entraînant la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d’une partie importante des substances réglementées récupérées ne débouchant pas sur une possibilité de recyclage ou de régénération.



La couche d’ozone a amorcé sa guérison



Une équipe internationale vient d'annoncer que le trou de la couche d'ozone a amorcé sa guérison. Près de 30 ans après que les gouvernements ont statué sur l'arrêt des produits chlorés détruisant l'ozone, les scientifiques mesurent enfin les bénéfices en Antarctique. Il y a 32 ans naissait l'un des plus importants accords mondiaux pour protéger la planète : le traité de Montréal. Adopté en 1987, ce protocole a pour objectif de réduire et à terme d'éliminer les substances, notamment les gaz chlorés qui réduisent la couche d'ozone. Aujourd'hui ratifiés de façon universelle, ces efforts commencent enfin à montrer leur efficacité.

C'est ce que vient d'annoncer une équipe de recherche internationale dans une étude publiée par la revue Science. Les chercheurs ont analysé les concentrations de chlore et de brome pendant 15 ans en Antarctique grâce à des satellites, des détecteurs terrestres et des ballons de mesures.

Cela leur a permis de suivre l'évolution du trou dans la couche d'ozone chaque fois qu'il est en train de se reformer, au mois de septembre. Grâce aux travaux, les chercheurs ont défini que le trou se réduisait chaque année un peu plus. Depuis le début des recherches, ils ont remarqué une diminution de l'ordre de 4 millions de kilomètres carrés, une superficie supérieure à l'Inde. À l'aide d'un algorithme complexe, ces derniers ont également pu découvrir l'origine de certaines fluctuations. En 2015, le trou de la couche d'ozone a atteint une surface record qui a inquiété les scientifiques. La simulation réalisée a permis d'expliquer que la cause n'était pas la pollution humaine mais une éruption massive du volcan Calbuco au Chili.

Les émissions de gaz chlorés continuent de diminuer à travers le monde et les scientifiques se montrent plutôt optimistes. «La science a été utile pour montrer le chemin. Les diplomates, les États et les industries ont été capables de planifier une voie de sortie de ces molécules (les chlorofluorocarbones) et maintenant nous voyons la planète qui commence à aller mieux». Au final, si les taux restent stables, les chercheurs prédisent une résorption du trou d'ici 2050 au plus tôt.

Farida Larbi