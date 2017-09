Commission mixte algéro-russe : À partir d’aujourd’hui à Alger

La 8e session de la Commission mixte algéro-russe se tiendra du 18 au 20 septembre 2017 à Alger, sous la co-présidence du ministre algérien des Finances, Abderrahmane Raouia, et du ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères (MAE), dans un communiqué. Lors des travaux de cette commission, les experts algériens et russes feront «le point sur les négociations en cours sur plusieurs projets d'accords bilatéraux dans les domaines de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, de l'agriculture, de la santé, de la formation professionnelle, de la culture, de la justice, des ressources en eau et du commerce», est-il précisé de même source. En outre, il est attendu que pendant deux jours, les 18 et 19 septembre, les deux parties préparent un «document final» sanctionnant ces travaux, tandis qu'en marge de cette session, se tiendra un forum d'affaires qui réunira des responsables d'entreprises des deux pays, est-il ajouté. L'objectif de ce forum consiste à «finaliser des accords de partenariats directs qui seront signés à l'occasion d'une autre échéance bilatérale de haut niveau, attendue au courant des prochaines semaines», est-il détaillé. Il convient de rappeler que l'Algérie est liée, depuis avril 2001, à la Russie par une Déclaration sur l'établissement d'un «Partenariat stratégique». (APS)