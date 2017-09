Trafic international de véhicules : Démantèlement d’un réseau à Mostaganem

La brigade de lutte contre la contrebande et vol de véhicules relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem a démantelé un réseau international de trafic de véhicules et de falsification de leurs documents de base, a-t-on appris hier du chargé de la communication de ce corps de sécurité. Ce réseau est composé de 7 personnes, âgées entre 27 et 41 ans, et originaires des wilayas de Mostaganem, Relizane, Alger, Oran, Tiaret et Boumerdès, a signalé à l’APS le lieutenant de police Bachir Belkacem. Cette opération, ayant fait l’objet d’enquête et de suivi durant neuf mois, a permis la récupération de 18 véhicules touristiques et utilitaires provenant de France et d’Espagne via le port de Mostaganem. Ces véhicules portent des plaques d’immatriculation de plusieurs wilayas dont Saida, Mostaganem, Relizane, Oran, Tlemcen et Tissemsilt. Lors de cette opération, il a été procédé à la saisie de 51 documents de base falsifiés des véhicules. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations à la recherche des 33 véhicules restants dont les dossiers de base ont été saisis, a-t-on ajouté de même source. Les éléments de ce réseau ont été présentés hier devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem pour les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, de trafic international de véhicules, de faux et usage de faux de dossiers de base. (APS)