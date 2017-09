Coupe de la CAF (Quart de finale aller), MCA 1 – Club Africain (Tunisie) 0 : Précieuse victoire en attendant le retour

Le Mouloudia d’Alger a battu samedi au stade du 5-Juillet le club Africain de Tunisie, par la plus petite des marges (1-0), sur un but de Nekkache.

Cette rencontre rentre dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Les supporters mouloudéens se sont déplacés en grand nombre en la circonstance. Ils ont créé une ambiance formidable qui a galvanisé les camarades de l’excellent capitaine et portier Chaouchi, auteur d’une prestation de premier ordre. La rencontre a été très disputée entre deux solides équipes, qui voulaient en découdre chacune à son avantage. Le gars au duo Casoni-Saïfi ont réalisé un match plein face à un gros calibre du continent et un habitué des compétitions africaines, le Club Africain tunisien. En la circonstance, Bernard Casoni a effectué des changements à sa composante. Cela par rapport à celle qui a débuté le derby perdu contre le CRB, mardi passé. Il a en aligné une équipe bien équilibrée dans les trois compétitions. Le Doyen s’est présenté sur le terrain avec l’équipe suivante : Chaouchi (cap), Azzi, Boulekhoua (Boudebouda 87’), Demou, Bouhena, Chérif-El-Ouazzani, Karaoui, Amada (Bendebka 83’), Nekkache, Aouedj, Balegh (Seguer 79’). Les débats ont été très serré, avec un engagement physique toute épreuve, durant toute la partie. Emportés par leur merveilleux public, Chérif-El-Ouzzani et ses coéquipiers se sont livrés à la bataille sans rechigner. Il est vrai que l’enjeu n’était pas des moindres. Le Mouloudia qui fait cette coupe de la CAF son premier plus important objectif de la saison, a entamé le match avec ferveur, rigueur et beaucoup d’engagement dans les duels. Mettant la pression dans le camp adverse. Bien en place, les Mouloudéens développent un jeu collectif fluide et veillent à construire leurs actions offensives en s’appliquant, afin d’éviter tout excès de précipitation, qui le les servira point. Ils parviennent à scorer très tôt. En effet, sur un mouvement offensif mouloudéen, Nekkache impeccablement servi par Balegh à partir du flanc gauche parvient à secouer les filets (9’). Les gradins du temple Olympique explosent. Prenant ainsi l’avantage sans trop tarder, les Algérois voulant maintenir le cap poursuivent leurs efforts et livrent bataille au niveau du milieu de terrain, tout en bloquant les couloirs afin d’empêcher la redoutable équipe tunisienne de développer son jeu très alerte, rapide avec une forte présence physique. Les Aguerbi, Zemzem, Chenihi et autres se sont montrés coriaces. C’est ce qui lui a permis de contenir la furia mouloudéene. Les deux équipes ont produit du jeu et se sont battus de bout en bout. Sauf que le score n’évoluera pas. Aouedj et ses coéquipiers ont fait de leur mieux pour aggraver la marque. Mais, leurs tentatives sont restées vaines. Au même titre que celles du Club Africain, qui voulait niveler la marque. En soi, une victoire importante, en prévision de la manche retour, qui se déroulera dimanche prochain, au stade Radès de Tunis. Sera-t-elle suffisante pour que les Vert et Rouge puissent espérer arracher la qualification au carré d’as de la coupe de la CAF ? A eux de faire le nécessaire au retour pour qu’il en soit ainsi. Chaouchi qui s’est comporté en capitaine model et qui a joué un grand match, en s’interposant avec brio à plusieurs tentatives de l’équipe visiteuse, a promis qu’ils feront tout, ses camarades et lui, pour que la qualification aux demi-finales soit mouloudéene. C’est tout le mal qu’on leur souhaite. Les inconditionnels du doyen ont promis qu’ils se déplaceront nombreux à Tunis pour apporter leur soutien indéfectible à leur équipe de toujours, avec l’espoir d’aller au bout de cette compétition continentale.

Mohamed-Amine Azzouz