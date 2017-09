Béjaïa : Un choix judicieux des futurs élus

La fièvre électorale commence à se propager à travers les 52 communes de la wilaya. Les prochaines élections locales préoccupent les citoyens qui ne savent plus à qui faire confiance pour assumer les destinés de leurs communes et répondre aux nombreuses doléances pour l’amélioration de leur cadre de vie. Une simple analyse démontre que les élections locales sont gérées comme dans le passé et les assemblées populaires communales ne servent pas réellement à soulager le calvaire des populations. L’exemple de la commune de Bejaia est plus édifiant, c’est l’une des plus riches communes d’Algérie mais dans une situation lamentable et chaque jour la souffrance des citoyens perdure par l’état dégradant de son environnement. Une commune la plus sale du pays malgré la présence d’un centre d’enfouissement technique réalisé a coup de milliards de centimes sans norme technique, ni sécurité des riverains et qui n’a jamais servi alors que la décharge de Boulimat qui date de plusieurs années et située sur un périmètre touristique et constitue le plus grand danger pour les usagers de la RN 24. Les élus qui se sont succédé à la tête de cette riche commune n’ont à aucun moment proposé un palliatif. Les visiteurs qui ont afflué cette année à Bejaia ont constaté de visu cette dégradation.

Des routes endommagées avec des milliers de nids de poule, des trottoirs complètement arrachés, des immondices formant des dizaines de décharges à ciel ouvert à travers tous les quartiers. Deux oueds traversant la ville déversent les eaux usées directement dans la mer créant une pollution a longueur d’année. Bejaia a perdu son charme et son calme. Les nombreux quartiers sont plongés chaque soir dans l’obscurité et l’insécurité y règne avec les nombreux vols, agressions et le danger des chiens. Voulant en savoir plus de ce que pensent les habitants de Bejaia, nous nous sommes rendus dans la haute ville, au café de la mosquée de Sidi Soufi, un point de rencontre des notables de la ville. Rachid, un ancien employé de mairie raconte avec amertume la situation de Bejaia, sa ville natale et celle de ses grands-parents. « Bejaia ne se reconnait plus. Jamais de mémoire de Bejaoui cette belle ville historique et culturelle qui été un véritable creuset de savants n’a connu une aussi flagrante dégradation. Cette ville est orpheline, ses vrais parents se sont retirés pour laisser place a des opportunistes qui ne cherchent que leurs intérêts. Ils se sont enrichis sur le dos de cette ville qui n’a rien bénéficié de leurs mandats successifs. Depuis ces dix dernières années Bejaia a touché le fond. Aucune amélioration, bien au contraire tous ce qui a été réalisé par les anciens maires a été anéanti. En 1983, Bejaia était la plus belle ville d’Algérie avec un budget réduit, en 2017, elle est la plus sale avec des centaines de milliards dans les caisses. Bejaia est mal gérée, des milliards de centimes sont dépensés dans des fêtes qui ne servent que les organisateurs et de l’autre côté des foires se succèdent juste pour donner un semblant activité. Aujourd’hui, il faut un sursaut d’orgueil pour qu’elle redevienne ce qu’elle était. Il faut que ceux qui ont géré cette ville rendent des comptes». M. Laouer