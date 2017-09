Elections locales 2017, transparence du scrutin : l’œil vigilant de la HIISE

S’il est un fait à relever, c’est qu’en matière d’optimisation de la transparence du scrutin, les prochaines élections locales se dérouleront également sous le contrôle de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) ; une haute Instance présidée par M. Abdelwahab Derbal qui est une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques, comme stipulé par la Constitution.

Les élections locales, prévues pour le 23 novembre prochain, constituent également le deuxième rendez-vous électoral, qui se tiendra dans le cadre de la nouvelle loi organique portant régime électoral ; un texte de loi définissant et détaillant les préparatifs de ces élections, à commencer par la révision exceptionnelle des listes électorales. Composée de 225 articles, la loi organique portant régime électoral, définit, notamment entre autres, les modalités du déroulement de l’opération de révision des listes électorales au niveau de chaque commune, sous le contrôle de la commission administrative électorale. A cet effet, l’article 21 prévoit que les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq jours francs, à compter de la date de la notification de la décision. Ce recours est porté devant le tribunal territorialement compétent. Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Dans l’article 22, les pouvoirs en charge de l’organisation des élections sont tenus de mettre la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants à l’occasion de chaque élection. Les listes électorales sont mises à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. La loi organique renferme plusieurs dispositions relatives à l’élection des membres des APC et des APW, pour un mandat d’une durée de cinq ans au scrutin de liste proportionnel comme prévu dans l’article 65. Selon l’article 66, les sièges à pourvoir sont repartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, 7% ne sont pas admises à la répartition des sièges. L’article 70 énonce que dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu, au moins 7% des suffrages exprimés, toutes les listes sont admises à la répartition des sièges. Les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d’âge des candidats est la plus jeune, indique l’article 68. L’article 72 prévoit que la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.



Les conditions de candidature



La loi organique portant régime électoral fixe, d’autre part, les conditions de candidature aux élections locales, notamment dans son article 73 qui affirme que la liste pour les élections locales doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou être une liste indépendante. Pour les formations politiques, les partis doivent avoir obtenu 4 % des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ou d’avoir au moins, dix élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée. Dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.

Aucun électeur n’est autorisé à signer pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues dans la loi organique. Selon l’article 74, les déclarations de candidatures doivent être déposées soixante jours francs avant la date du scrutin. Apres le dépôt des listes de candidatures, l’article 75 prévoit qu’aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal. Dans l’un de ces cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Celui-ci ne peut excéder les quarante jours précédant la date du scrutin. Dans l’article 76, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale. Outre le rejet de plein droit des listes de candidatures concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues dans l’article 202 de la présente loi organique. Ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats, plus de deux membres d’une même famille, parents ou alliés au deuxième degré, selon l’article 77. L’article 78 prévoit que tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par le wali doit être dûment et explicitement motivé par décision. Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date d’introduction du recours. Le jugement du tribunal administratif n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le jugement est notifié d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution. L’article 79 énonce les conditions que doit remplir chaque candidat à l’APC ou l’APW. Il doit être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente, être âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, souligne le même texte de loi.

Soraya Guemmouri

-----------------/////////////////////

Tizi Ouzou

Le RND finalise plus de 45 listes sur 67

A une semaine de la date limite pour le dépôt des listes de candidatures aux élections locales de 23 novembre prochain, les partis politiques et indépendants postulants à Tizi-Ouzou ont engagé une véritable course contre la montre pour finaliser leurs listes de candidatures et les déposer au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) qui statuera sur leur conformité avec les dispositions de la loi électorale.

Les quartiers généraux des partis et les bureaux des candidats indépendants sont devenus comme des ruches où chacun des militants et sympathisants s’occupent de sa tache bien précise pour être fin prêt à cette date fatidique de dépôt et arracher le ticket de participation à ces élections locales. Cette mobilisation tout azimut des postulants au futur scrutin local a été signalée constatée au niveau des différents bureaux communaux et du siège de wilaya du Rassemblement national démocratique (RND) que dirige le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Selon le chargé de l’organique au bureau de Tizi-Ouzou, l’ex-député Chabane Belgacem dit Azwaw, «la confection des listes de candidature du RND aux élections locales de 23 novembre prochain s’est déroulée dans la sérénité et la transparence la plus totale». «La confection des listes de participation de notre parti à ce scrutin local est confiée aux militants de la base», a-t-il indiqué, en mettant en exergue la sérénité qui a prévalu tout au long de ce processus de confection de ces listes. Pour son interlocuteur, les coordinations communales sont chargées de confectionner leurs listes de candidatures en concertation avec la base militante et dans la transparence la plus totale.

Une fois leur mission accomplie, les listes seront transférées à la commission de wilaya pour leur validation. Jusqu’à hier, plus de 45 listes sur les 67 prévues ont atterri au bureau de wilaya du parti, s’est réjoui le chargé à l’organique du parti RND, un parti qui compte présenter des listes de candidatures dans les 67 communes de la wilaya, en sus de la liste APW qui est en cours de l’élaboration. L’ex-député espère aussi que son parti qui a toujours été sur le terrain bénéficiera d’un large soutien de la population locale à l’occasion de ces élections locales. Le RND est aux commandes de 10 assemblées populaires communales et partenaire dans la gestion de l’APW avec le Front des forces socialistes (FFS) et le Front de libération nationale (FLN).

Bel Adrar