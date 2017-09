concours mondial d’architecture LafargeHolcim Awards 2017 pour la région Afrique et Moyen-Orient : L’Algérie se distingue

Les lauréats de la cinquième édition des LafargeHolcim Awards 2017, pour la région Afrique–Moyen-Orient ont été primés jeudi 7 septembre à Nairobi au Kenya, lors d’une prestigieuse soirée, organisée par la Foundation LafargeHolcim au théâtre national de Nairobi.

Le lauréat principal rejoindra les autres élus des régions Europe, Amériques et Asie- Pacifique pour la grande finale qui aura lieu en 2018 et qui désignera le vainqueur de la 5e édition des LafargeHolcim Awards 2017.

Le lauréat Afrique et Moyen Orient désigné pour la finale est le projet Combinaison de la tradition spirituelle et des connaissances modernes au Niger « Savoir, c’est pouvoir. »

Avec leur projet, l’architecte nigérienne Mariam Kamara et l’architecte iranienne Yasaman Esmaili, ont l’intention de créer une plateforme pour transmettre ce savoir aux habitants de la région autour du village de Dandaji au Niger.

Elles proposent de transformer une mosquée en bibliothèque. Une nouvelle mosquée dans le voisinage immédiat est destinée à relier la tradition spirituelle au développement technique moderne. «L’engagement étroit avec le tissu social et bâti du village crée une réinterprétation intelligente de la tradition, qui correspond très bien au contexte du projet», a déclaré le jury.

Il convient de souligner que c’est la première fois que l’Algérie participe officiellement à ce prestigieux concours mondial d’architecture avec 102 concourants, permettant ainsi de prendre la 2e place pour la région Afrique-Moyen-Orient et la 12e à l’échelle mondiale en terme de nombre d’entrées au concours