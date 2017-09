LPA : Livraison de 5.699 logements à Oran et de 90 autres à Sétif

Les 5.699 logements restants du programme de 9.416 logements de type LPA (logement promotionnel aidé) seront livrés à partir du mois d’octobre prochain, a annoncé le directeur local du logement. La réalisation de cette partie du programme, inscrit au titre du quinquennal (2010/2014), enregistre des taux d’avancement variant entre 85 et 100% et n’attend que l’achèvement des travaux divers de viabilisation pour passer à l’étape de la remise des clés au profit des acquéreurs, a souligné Mohamed Bahar, lors de la présentation de l’état de ce programme, au niveau du siège de la wilaya d’Oran. La livraison de cette partie de logements LPA s’opérera progressivement avec un tableau prévisionnel qui prévoit la remise des clés aux bénéficiaires de ce type de logements, soutenu par l’Etat, durant les mois d’octobre, novembre et décembre. Les sites qui connaissent des taux inférieurs de réalisation verront leurs logements livrés en 2018. Pour ce même programme, 3.717 logements ont été déjà livrés dont 621 réalisés par des promoteurs privés. La totalité du programme a été confiée à 52 promoteurs dont quatre relevant du secteur public avec un plan de charge de 5.464 LPA. Les 48 promoteurs privés ont été chargés de réaliser 3.952 logements de ce programme. (APS)



C’est dans un climat de joie, marqué par des applaudissements et de vibrants youyous, en dépit de la chaleur qui pesait sur la cité de Ain Fouara, que les 90 chefs de famille, visiblement heureux, sont venus récupérer jeudi après-midi les clefs de leurs logements LPA.

Une cérémonie qui s’est tenue à la cité El Hidhab, au niveau de la nouvelle ville et qui était présidée par le wali en présence du président de l’APW, des autorités civiles et militaires ainsi que de nombreux citoyens.

90 logements qui constituent la dernière tranche d’un programme de 2.322 logements du même segment, répartis sur 3 sites El Hidhab-Est, Chouk el Kedad et Abid-Ali et qui viennent ainsi d’être entièrement attribués, au grand bonheur de toutes ces familles dont l’attente atteignant pour certains 7 ans déjà, comme nous le signifiait T. Djamel, un chef de famille visiblement débordant de joie au moment où il recevait les clefs de son logement : « Je suis âgé de 51 ans, je suis père d’une famille de 4 personnes et j’étais locataire dans un vide-sanitaire. C’est pour cela que vous ne pouvez pas vous imaginez combien je suis heureux aujourd‘hui d’avoir un chez-soi qui m’appartient et qui m’autorise à y vivre pour le reste de mes jours paisiblement. Merci M. le Président ! »

Dans ce climat de joie intense, B. Roguia accompagnée de son frère Mostefa, ne cachait pas ses larmes de joie pour exprimer ses sentiments : « Je viens de voir la lumière, c’est comme si je venais de naître ! Merci à tous ceux qui ont contribué à notre bonheur et celui de nos enfants. »

Un programme qui vient en complément des 2.696 logements de type LSP dont 1.000 ont été également distribués et le reste en cours de réalisation avancée, sachant aussi que sur les 5.095 logements sociaux pré-affectés plus de 3.473 chefs de famille ont déjà récupéré les clefs de leurs logements dans une dynamique qui tend régulièrement et au fur et à mesure que les VRD sont achevés à remettre tous ces logements à leurs bénéficiaires.

F. Zoghbi