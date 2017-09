M. Benmouhoub : Réactiver la bourse d’Alger

Surliquidités bancaires, politiques, universitaires et experts du domaine en parlent. Le DG de la Bourse d’Alger évoque une baisse près de 64%, entre 2014 à 2016, avec comme corollaire la mise à rude épreuve du Trésor. Le problème ne date pas d’hier. Il y a quatre ans, en mai 2013, la Banque d’Algérie annonçait une décision pour lutter contre la surliquidité bancaire. Une instruction du gouverneur Mohamed Laksaci portait le taux des réserves obligatoires des banques à 12% de l’assiette globale des réserves bancaires.

À l’époque, le pétrole frôlait les 100 dollars et les banques avaient trop d’argent. Aujourd’hui, la Banque centrale opère une démarche inverse. Le taux des réserves obligatoires des banques est passé de 8% à 4% à partir du 15 août, selon une nouvelle instruction de la Banque d’Algérie publiée 13 août dernier.

Il s’agit de la seconde forte baisse en 15 mois. L’ensemble des mesures prises par la Banque d’Algérie concourent à libérer des marges supplémentaires de liquidité aux banques et à les doter de capacités et moyens additionnels d’appui au financement de l’économie.

L’année dernière, la BA a élaboré un nouveau dispositif pour encourager l’octroi des crédits à l’investissement à travers le retour au refinancement des banques. Cette opération vise à répondre à la contraction des liquidités bancaires, constatée depuis le deuxième semestre de 2014 suite à la chute pétrolière.

«Cela fait 14 ans que la Banque d’Algérie n’a pas recouru au refinancement, car les banques étaient en surliquidité», avait précisé Mohamed Laksaci, alors Gouverneur de la Banque d’Algérie. «Maintenant que les banques commencent réellement à recevoir leur part de choc externe, nous allons revenir à ces refinancements.» Dans son dernier rapport de conjoncture économique et financière présenté en janvier 2016, la BA relève en effet que «depuis septembre 2015, la liquidité globale des banques s’est établi à 1 828 milliards de dinars (15,3 milliards d’euros), contre 2 730 milliards un an plus tôt». Mais les experts affirment que le refinancement des banques par la BA est une réponse mécanique à une situation économique du pays peu favorable. Mais, aux yeux de M. Benmouhoub, «ces mesures restent insuffisantes». D’où la nécessité, explique-t-il, de réactiver comme il se doit la Bourse d’Alger. Si elle n’a pas pu drainer le nombre souhaité d’entreprises, ce n’est pas la faute, justifie M. Benmouhoub, à la dite institution. En 20 ans d’existence, seulement 5 entreprises, et bientôt une 6e, ont introduit leur capital en Bourse. Pour expliquer cette réticence, le SDG de la SGVB trouve sa réponse dans le manque de culture boursière, l’absence d’environnement et de ressource humaine spécialisée, mais surtout la surliquidité et les mécanismes d’aides instaurés, auparavant, par les pouvoirs publics qui ont «évincé» la Bourse comme moyen de financement.

