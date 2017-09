Financements internes non conventionnels : Une mesure transitoire

Le gouvernement va autoriser, «à titre exceptionnel», des financements internes non conventionnels, qui pourraient être mobilisés pendant une période de transition financière, de l’ordre d’un quinquennat. «Conduites ensemble, ces deux démarches écarteront le risque de toute dérive inflationniste», rassure le gouvernement. L’introduction du financement non conventionnel est l’objet d’un projet de loi portant amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Celle-ci sera mise en œuvre, à titre exceptionnel, pour une période transitoire de 5 ans, et permettra au Trésor public d’emprunter directement auprès de la Banque d’Algérie pour faire face au déficit budgétaire, convertir certaines de ses dettes contractées auprès des banques ou d’entreprises publiques, et alimenter le Fonds national de l’investissement de sorte qu’il puisse concourir au développement économique.



M. Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des finances : Une manne à destiner aux investissements productifs



Prévu pour une mise en œuvre à titre exceptionnel, pour une période transitoire de cinq années, le financement non conventionnel devra permettre au Trésor public d’emprunter directement auprès de la Banque centrale, pour faire face au déficit budgétaire, et aux besoins de financement de l’économie nationale. Une option retenue dans le cadre du plan d’action du gouvernement, dont les indicateurs traduisent une situation préoccupante, et, par conséquent, l’urgence d’opérer la transition vers un nouveau régime de croissance.

Une phase qui devra être menée avec prudence et toute l’intelligence nécessaire, pour minimiser les aléas de parcours. Invités dans le cadre d’un débat direct sur la chaîne Ennahar TV, à propos de la démarche adoptée par leur gouvernement pour sortir de la crise, l’ancien ministre des Finances, M. Abderrahmane Benkhalfa, et l’expert économique, M. Omar Haroun, ont livré leur analyse sur les actions préconisées et les moyens d’assurer les conditions de cette transition. D’abord, à propos du mode de financement non conventionnel introduit dans le sillage de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, M. Benkhalfa a attiré l’attention sur le fait que la manne financière devra impérativement aller aux investissements productifs et non aux projets destinés à la consommation interne, pour rappeler, au passage, que la Banque centrale qui aura à financer le Trésor agit dans le cadre de la loi et sous certaines conditions, notamment en ce qui concerne l’inflation.

En effet, l’accroissement de la masse monétaire, sans contrepartie comme préalable, autrement dit un retour d’investissement, générerait systématiquement une situation inflationniste, avertissent les experts de la finance. Selon M. Benkhalfa, il faudra élargir le champ d’intervention des banques étatiques, aujourd’hui limité dans le secteur public, de même qu’il faudra sortir de la politique et de la dépense publiques, et encourager les IDE. Par la même occasion, il plaidera pour la mise en place de mécanismes dans le but d’attirer l’argent de la diaspora algérienne à l’étranger, notamment par l’ouverture de comptes pour non-résidents. Cette possibilité, selon lui, impose, aujourd’hui, une modernisation du système bancaire.

À ce propos, M. Benkhalfa estime qu’«il faut une nouvelle gouvernance des banques publiques, et ça ne peut se faire qu’à travers l’ouverture du capital au partenariat étranger». Ce dernier considère qu’«il faut se libérer de ce tabou qu’on a une particularité par rapport aux autres». M. Abderrahmane Benkhalfa a confirmé l’intérêt exprimé dans ce sens par des banques étrangères, d’autant plus que «la demande intérieure reste un facteur important et permet ce type de partenariat», soulignant que «l’économie algérienne a été fortement politisée, et que la prochaine tripartite devrait axer essentiellement sur les dossiers économiques lourds au lieu de focaliser sur le pouvoir d’achat». Et d’ajouter que «ces dossiers n’ont pas besoin de lois, mais de pratiques et de modes d’emploi». M. Benkhalfa conclut que «les hommes d’affaires et nous tous sommes devant une responsabilité historique». M. Omar Haroun rappellera cette nécessite que toute entreprise doit prendre en compte que «la structure de notre économie est basée sur l’importation». Aussi, la préoccupation majeure induite par le recours à la planche à billets reste liée au sort de l’argent qui sera mis en circulation.

D. Akila