Nouveau modèle de croissance : Économie forte En trois phases

Doublement de la part de l’industrie manufacturière, la modernisation du secteur agricole, une transition énergétique et la diversification des exportations.

La chute drastique des prix des hydrocarbures sur le marché international, induisant par la même occasion un recul significatif des revenus extérieurs du pays, dont les recettes fiscales finances sont basées essentiellement sur les exportations des hydrocarbures, a freiné, d’une certaine manière, la mise en œuvre du programme présidentiel. Néanmoins, l’État ne baissera jamais les bras devant une telle situation, au contraire, il continuera d’aller de l’avant sur la voie du développement économique et social, comme le confirme le Nouveau modèle de croissance, adopté l’année dernière par le Conseil des ministres.

En effet, le nouveau modèle de croissance inscrit au plan d’Action du gouvernement ambitionne d’avoir une trajectoire soutenue de croissance, le doublement de la part de l’industrie manufacturière, la modernisation du secteur agricole, une transition énergétique et la diversification des exportations.

Cette croissance entamera plusieurs phases afin d’aboutir aux résultats recherchés. Les phases de cette démarche sont celle du décollage (2016 à 2019), de la transition (2020 à 2025), et enfin de la stabilisation (2026 à 2030). Il faut savoir aussi que les moyens mobilisés pour atteindre ce nouveau modèle de croissance sont multiples et consistent en la préservation de la solvabilité externe du pays, par une réduction des importations et le développement des exportations hors hydrocarbures, la stimulation de la création d’entreprises, la finalisation de la réforme bancaire, mais aussi le développement du marché des capitaux.

Aussi, les lignes directrices du Nouveau modèle de croissance se déclinent comme suit :

Une diversification industrielle, s’appuyant sur un soutien à l’investissement productif, notamment dans les secteurs où le pays dispose déjà d’une base ou d’avantages comparatifs, notamment, l’électronique, le numérique, les industries agro-alimentaire, de l’automobile, et du ciment ; l’industrie pharmaceutique, le secteur du tourisme ; l’aval des hydrocarbures et l’aval des ressources minières.

Le nouveau modèle de croissance ne pourra point se réaliser sans la sécurisation et la diversification des ressources énergétiques, grâce notamment, à la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. À cela s’ajoutera la promotion des énergies fossiles non conventionnelles, mais aussi la propagation territoriale du développement industriel, avec l’élaboration d’une carte territoriale des investissements, l’amélioration de la gestion du foncier industriel, ainsi que la livraison graduelle des 50 nouvelles zones industrielles décidées.

Mohamed Mendaci