Commentaire : Valorisation

En 2014, le gouvernement a annoncé qu’il consacrera 300 milliards de dinars (2,8 milliards d’euros) par an dans le cadre de son «Plan quinquennal 2015-2019», afin de consolider les acquis de la Politique de Renouveau Agricole et Rurale (PRAR) du pays. La campagne agricole 2014-2015 a supervisé un certain nombre d’améliorations, tels que l’introduction de techniques de pointe en matière d’irrigation et une utilisation d’engrais plus importante. L’Etat s’emploiera également à développer la production nationale de produits de base tels que les pommes de terre et le lait. De fait, la valeur de la production agricole n’a cessé d’augmenter ces dernières années.

Parmi les mesures introduites dans le cadre de la PRAR initiale, on peut notamment citer des dispositions visant à faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs et l’introduction de tarifs préférentiels pour les emprunts à destination des producteurs, ainsi que le déploiement d’efforts visant à encourager les activités agricoles dans des régions peu exploitées, tels que les Hauts-Plateaux et le Sud. De ce fait, si la politique du développement agricole et rural a été à l’origine d’améliorations en ce qui concerne la production, le développement et la mécanisation, il y a encore beaucoup à faire, selon le ministre de l’agriculture Abdelkader Bouazghi. «Il nous faut un mouvement d’ensemble où tout le monde doit nous accompagner pour atteindre les objectifs tracés» a-t-il insisté. Ainsi, Le renforcement des capacités humaines et de l’appui technique aux producteurs se traduit dans un programme d’envergure de renforcement des capacités humaines et d’assistance technique qui engage le pays dans la voie d’une modernisation des méthodes de l’administration agricole, en l’occurrence, d’un investissement plus conséquent dans la recherche, la formation et la vulgarisation agricole afin de faciliter la mise au point de nouvelles technologies et leur transfert rapide en milieu producteur. A cet effet, le programme qui a été tracé durant le précédent quinquennat a permis le renforcement des capacités matérielles et humaines de toutes les institutions et organismes chargés de l’appui aux agriculteurs et aux opérateurs du secteur, notamment, du renforcement des services de contrôle et de protection vétérinaires et phytosanitaires, des services de certification des semences et plants, de contrôle technique et de lutte contre les incendies de forêts. Selon le bilan du ministère, quelque 146.573 agriculteurs et éleveurs ont bénéficié de formations ainsi que 15.465 opérateurs économiques et porteurs de projets et 59.285 cadres du secteur.

Le ministre a fait savoir que la sécurité alimentaire est un «grand challenge» et qu’il faut travailler «fort et bien» pour le remporter surtout qu’en raison des dernières événements économiques. «Pour relever le défit il faut renforcer et doubler la production agricole dans toute sa diversité», dira t’il, mettant l’accent sur l’importance qu’accorde le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika à ce secteur, en le considérant comme «stratégique» sur lequel l’Algérie peut asseoir son économie.

K. A. A.