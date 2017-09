Développement rural , Investisseurs, agriculteurs, éleveurs… : Tous concernés par le renouveau

Le développement et la modernisation de l’agriculture d’une manière générale, et le monde rural en particulier est une priorité. C’est ainsi que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, s’est fixé l’objectif de «rappeler à l’ordre» tous les parties prenantes et activant dans le secteur pour jouer leur «plein rôle» afin d’assurer la promotion et le développement du secteur agricole et du monde rural, qui nécessite, l’implication de toutes les parties prenantes, à savoir, les jeunes, la femme rurale, les investisseurs, les agriculteurs, les éleveurs, notamment des associations et coopératives et surtout les structures et établissements relevant du ministère.

C’est une manière de les inciter à «rompre» avec les anciennes méthodes «lourdes» de travail qui ne servent pas la cadence des objectifs tracés par le gouvernement par le biais du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP) en vue d’aboutir à l’évolution et la diversification de l’économie nationale.

Il est a précisé que cela ne sert à rien, d’avoir des révisions de lois ou d’avoir de nouveaux projets de loi, d’avoir tous les moyens techniques modernes… s’il n’est pas accompagné par une rigueur dans le travail, l’application, le suivi, la présence sur terrain, le contrôle qui doit être établis par les différentes structures relevant du ministère, des cadres, responsables et gestionnaires de ces structure...

De ce fait, l’appel à l’ordre dressé par M. Bouazghi, et une manière de faire sentir à ces cadres l’importance de la tâche pour le développement du monde rural auquel une très grande importance a été accordée par le Président de la République dans son programme, mais aussi, d’insuffler une dynamique concrète à l’effort de ce développement.

M. Bouazghi, qui ne cesse de faire des visites d’inspections aux différentes structures relevant de son secteur (visites non médiatisées) pour s’enquérir des méthodes, du cadre du travail, ainsi que de la présence sur terrain de ces structures, à bien montré son mécontentement lors de sa dernière visite au groupe de génie rural (GGR) à Chebli (wilaya de Blida) qui dispose, selon lui, de tous les moyens pour jouer son plein rôle dans le développement du monde rural, mais dont les actions sur terrain demeures toujours «timide» face aux objectifs du ministère visant à concrétiser le plan de proximité de développement rural intégré, tracé par le Président de la République, regroupant une multitude de projets ayant pour objectif la mise en valeur agricole et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Il s’agit de projets qui englobent l’aménagement hydroagricole, et la création ou l’amélioration des infrastructures rurales : les routes, l’électrification et l’alimentation en eau potable, et les unités de soins de santé de base en faveur des zones enclavées.

A cela s’ajoute un projet d’une grande envergure qui vise à étendre la superficie des aires irrigables… Et pour mettre l’agriculture à l’abri des aléas climatiques, il est important et primordial de promouvoir la technique d’irrigation complémentaire. D’ailleurs, et comme, il a bien été expliqué M. Bouazghi lors de sa rencontre avec les responsables et cadres du GGR qui lui ont présentés un plan de redressement du groupe «votre activité se fait de moins en moins visible sur terrain, vous n’accomplissez pas votre tâche relative à la création de nouveaux infrastructures dans les zones rurales, l’aménagement des pistes agricoles… Il faut revoir votre façon de faire en vous intégrant d’avantage dans le monde rural auquel le gouvernement donne une très grande importance» exhorte t-il les responsables et cadre de ce groupe, ajoutant, qu’il faut mettre des mesure d'accompagner efficace à la modernisation et l'intégration des filières stratégiques essentielles (lait, céréales, élevages...) qui permettra une nouvelle «évolution» et une forte dynamique dans le secteur. Ce système se base sur les organisations agricoles, les investisseurs, la promotion de la femme rural (attribution du cheptel ovin et bovin), la formation, les nouvelles techniques et connaissances qui permettent la croissance de la production.

«Il est temps d’avoir des systèmes plus efficaces pour le développement de l’agriculture et surtout des zones rurales» dira t-il. «Nous savons que c’est peu, très peu même, et que l’impact de vos actions ne se fait pas ressentir à l’échelle des wilayas, ni même à celle des communes. Donc, il faut conjuguer les efforts avec d’autres directions pour avoir de meilleurs résultats en prenant en compte le calendrier du travail», poursuit-il.



Restauration des terres dégradées



Pour ce qui est du développement rural, des millions d’hectares de terres dégradées ont été restaurés en Algérie à travers un ambitieux programme dénommé «Renouveau agricole et rural» axé sur la base d’une approche novatrice les Projets de proximité du développement rural intégré, (PPDRI) et cible prioritairement les zones où les conditions de production sont les plus difficiles pour les agriculteurs (montagnes, steppe, Sahara).

Il s’appuie sur cinq programmes qui ont pour objectifs la protection des bassins versants, la gestion et la protection des patrimoines forestiers, la lutte contre la désertification, la protection des espaces naturels et des aires protégées ainsi que la mise en valeur des terres et fait aussi appel à une intervention intégrée et intersectorielle au niveau de la base. Il se base aussi sur le reboisement mais aussi la diversification des activités des populations, favorisant le maintien ou le retour à la terre de milliers de personnes qui ont sensiblement amélioré leurs revenus grâce à l’agriculture et l’élevage.

Ce programme quinquennal considéré comme «le défi du renforcement durable de la sécurité alimentaire nationale» par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, est conçu comme un outil de développement intégré avec une forte implication des populations à la base, leur avaient rappelé, le ministre.

Le programme quinquennal devrait améliorer sensiblement les conditions de vie de près de cinq millions de personnes et créer 750.000 équivalents emplois permanents en milieu rural. Son coût d’investissement est d’environ 1.000 milliards de dinars soit 12,5 milliards dollars de ressources publiques.

Kafia Ait Allouache