Eclairage : Atouts et défis

Le plan d’action du gouvernement sera présenté aujourd’hui par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, devant l’Assemblée populaire nationale (APN). Cette rencontre va permettre un large dialogue pour traiter des différentes perspectives, ainsi que d’explorer les défis auxquels l’Algérie sera confrontée dans les années à venir. Un dialogue qui se veut aussi ouvert à l’ensemble des acteurs ayant comme but commun l’amélioration de l’économie algérienne et la promotion de sa croissance économique. Elle sera assurément l’occasion d’un débat important. L’une de ses dimensions est stratégique, bien sûr, puisque se discute la façon de rassembler les Algériens pour faire face à la crise. Mais c’est en même temps beaucoup plus, tant il s’agit de savoir comment redonner corps à une véritable ambition économique. C’est pourquoi, sans rien édulcorer de l’important débat actuel, il est, aux yeux du Premier ministre, capital de garder à l’esprit trois objectifs majeurs ; s’appuyer sur le dialogue qui rassemble, construire une très large majorité sur des choix qui ouvrent une perspective concrète et s’enrichir les uns et les autres des différentes opinions dont chacune traduit nécessairement une part de la réalité. Il faut rappeler que bien que l’économie algérienne soit actuellement la cible de nombreux préjugés, considérée à tort ou à raison comme n’étant pas des plus performantes, elle occupe la place centrale dans le plan d’action du gouvernement, qui lui accorde un intérêt majeur. A partir de là, tout porte à croire que la rencontre avec les parlementaires serait surtout une mise à l’avant-plan de la croissance économique, ainsi que la création de perspectives économiques pour l’Algérie. Certes, les faiblesses structurelles de l’économie algérienne, conjuguées à la chute des cours du pétrole depuis 2014 entravent à moyen terme le développement économique du pays, mais ce n’est pas une fatalité. Selon des observateurs, l’économie algérienne est en fait dépourvue de modèle de développement économique non dépendant des hydrocarbures, de monnaie solide et d’une industrie nationale diversifiée capable de résister aux chocs exogènes. Les déterminants structurels de l’économie algérienne lui assurent une rente et une taille enviables, mais ces atouts n’ont pas été mis à profit pour lui assurer un second souffle. Dans ce sens, ils soutiennent que les annonces optimistes du Premier ministre Ouyahia, lors de ses déclarations à la presse, «sont en grande partie des vœux pieux». D’autres estiment que malgré des problèmes liés à la crise actuelle, cela n’empêche pas l’Algérie de compter sur des atouts à même d’aller vers une économie émergente et prometteuse. Ils rappellent que les progrès réalisés ont favorisé une économie, teintée de dynamisme dans de nombreux secteurs comme l’agriculture, le bâtiment et l’énergie, qui ont permis au pays de maintenir le cap. Le Fonds monétaire international souligne également ce propos, en affirmant que l’Algérie se classe parmi les économies les plus résilientes. Ces succès sont possibles, grâce aux investissements publics dans les infrastructures, transports, énergie, industrie, agriculture et services. En effet, il y a quelques années, le pays a connu, par l’entremise de projets structurants et innovateurs, une croissance remarquable, grâce à de solides politiques budgétaires, malgré une chute des exportations et des réserves de changes en recul. Cependant, les politiques économiques algériennes ne sont pas à l’abri d’éléments extérieurs pouvant nuire à l’économie du pays. Nous pouvons, entre autres, penser à la crise induite par la chute des prix du pétrole, principale richesse du pays. Une crise que d’aucuns considèrent que si elle n’est pas appréhendée, peut faire régresser davantage les efforts économiques du pays et ses chances de développement seraient alors compromises. Ainsi, les principaux atouts, en particulier en matière énergétique, ainsi que la stratégie des autorités pour s’assurer une bonne santé économique par la diversification de l’économie, seront le fer de lance du gouvernement. Nul ne sait si cette stratégie de diversification économique portera ses fruits, mais elle témoigne d’une certaine clairvoyance de la part du gouvernement, conscient que la rente pétrolière et gazière ne sera pas éternelle et qu’il devrait investir à plus long terme.

Farid Bouyahia